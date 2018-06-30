В США назвали три главные коррупционные схемы правительства Януковича

Правительство Виктора Януковича возобновляет коррупционные схемы, которые вредят украинской экономике. Так считает эксперт Института Международной Экономики Андерс Ослунд. Во время своего выступления в Институте Кеннана в Вашингтоне Ослунд отметил, что украинские олигархи опять вернулись к управлению государством. И, в отличие от предыдущих лет, их деятельности уже ничего не мешает. Все же Ослунд убежден, что демократическая система в Украине достаточно сильна чтобы ограничить коррупцию в высших эшелонах власти.

Украина 21 века напоминает Андерсу Ослунду Соединенные Штаты – только два века назад. Как и тогда в США, в Украине сейчас существует конкуренция бизнес-кланов, что, по мнению Ослунда, будет залогом ее демократического развития. Донецкий бизнес-клан, во главе с Ринатом Ахметовым, сейчас контролирует правительство, а Днепропетровский, в частности Игорь Коломойский и группа “Приват”, поддерживают оппозиционный блок Юлии Тимошенко. В то же время, по наблюдениям Ослунда, Президент Украины Ющенко приблизил к себе представителей Индустриального Союза Донбасса в лице Виталия Гайдука, который стал секретарем Совета Национальной Безопасности и Обороны. Эти разные бизнес-кланы уравновешивают и контролируют друг друга, что, по оценке Ослунда, создает в Украине “прекрасный баланс сил”.

И все же, как признает Андерс Ослунд, в последние месяцы правительство Виктора Януковича возобновило ряд коррупционных схем, которые компрометируют “Партию Регионов” и наносят вред экономике Украины.

“Три главных примера коррупции. Первый, старая схема Николая Азарова, это избыточные возвращения экспортерам налога на добавленную стоимость. Второе, это запрещение на экспорт зерна. Я не знаю, кто ответственный за это. И, в конечном итоге, странные решения в сфере торговли газом, за которые отвечает Юрий Бойко. Все эти вещи неприемлемы в установившемся демократическом государстве.”

Ослунд также обвинил министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойка в защите интересов компании “Газпром”. Ведь тот запретил иностранным компаниям заниматься разработкой залежей энергоносителей на украинском побережье. В то же время, по словам Ослунда, известно, что украинские компании не способны разрабатывать их самостоятельно. И все же, по убеждению американского эксперта, украинская демократия способна справиться и прекратить такие коррупционные действия нового правительства. Он отметил несколько возможных путей:

“Это сейчас хорошо освещается в СМИ. Президент и секретарь РНБОУ Гайдук критикуют эти действия. Кроме того, Президент контролирует правоохранительные органы, которые должны заниматься этими вопросами. Также Верховный и Конституционный Суд достаточно сейчас сбалансированы. В конечном итоге, будут новые выборы, которые не дадут Регионам возможности избежать ответственности за это.”

Следовательно, Андерс Ослунд пророчит Партии Регионов потерю электоральной поддержки на будущих выборах:

“Одной группой избирателей, которые отвернутся от правительства, будут средний и малый бизнес. Именно их придавит Азаров. Он будет облагать налогами их, а не большой бизнес. И очень опасно превратить этих людей в противников. Кроме того, Регионам будет тяжело привлекать бедных людей. В то же время, лидер оппозиции Тимошенко должна сделать выбор. Или быть националисткой западно-украинского типа, которой она была до последнего времени, или превратиться в социал-демократа.”

В конечном итоге, Ослунд также отметил, что в последние месяцы партия “Наша Украина” осуществила “политическое самоубийство”, и уже не сможет быть влиятельным игроком на украинской политической арене.

Радіо "Свобода"