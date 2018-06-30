В США назвали три главные коррупционные схемы правительства Януковича
Во время выступления в Вашингтоне Андерс Ослунд отметил, что украинские олигархи опять вернулись к управлению государством. И, в отличие от предыдущих лет, им уже ничего не мешает...
Правительство Виктора Януковича возобновляет коррупционные схемы, которые вредят украинской экономике. Так считает эксперт Института Международной Экономики Андерс Ослунд. Во время своего выступления в Институте Кеннана в Вашингтоне Ослунд отметил, что украинские олигархи опять вернулись к управлению государством. И, в отличие от предыдущих лет, их деятельности уже ничего не мешает. Все же Ослунд убежден, что демократическая система в Украине достаточно сильна чтобы ограничить коррупцию в высших эшелонах власти.
Украина 21 века напоминает Андерсу Ослунду Соединенные Штаты – только два века назад. Как и тогда в США, в Украине сейчас существует конкуренция бизнес-кланов, что, по мнению Ослунда, будет залогом ее демократического развития. Донецкий бизнес-клан, во главе с Ринатом Ахметовым, сейчас контролирует правительство, а Днепропетровский, в частности Игорь Коломойский и группа “Приват”, поддерживают оппозиционный блок Юлии Тимошенко. В то же время, по наблюдениям Ослунда, Президент Украины Ющенко приблизил к себе представителей Индустриального Союза Донбасса в лице Виталия Гайдука, который стал секретарем Совета Национальной Безопасности и Обороны. Эти разные бизнес-кланы уравновешивают и контролируют друг друга, что, по оценке Ослунда, создает в Украине “прекрасный баланс сил”.
И все же, как признает Андерс Ослунд, в последние месяцы правительство Виктора Януковича возобновило ряд коррупционных схем, которые компрометируют “Партию Регионов” и наносят вред экономике Украины.
“Три главных примера коррупции. Первый, старая схема Николая Азарова, это избыточные возвращения экспортерам налога на добавленную стоимость. Второе, это запрещение на экспорт зерна. Я не знаю, кто ответственный за это. И, в конечном итоге, странные решения в сфере торговли газом, за которые отвечает Юрий Бойко. Все эти вещи неприемлемы в установившемся демократическом государстве.”
Ослунд также обвинил министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойка в защите интересов компании “Газпром”. Ведь тот запретил иностранным компаниям заниматься разработкой залежей энергоносителей на украинском побережье. В то же время, по словам Ослунда, известно, что украинские компании не способны разрабатывать их самостоятельно. И все же, по убеждению американского эксперта, украинская демократия способна справиться и прекратить такие коррупционные действия нового правительства. Он отметил несколько возможных путей:
“Это сейчас хорошо освещается в СМИ. Президент и секретарь РНБОУ Гайдук критикуют эти действия. Кроме того, Президент контролирует правоохранительные органы, которые должны заниматься этими вопросами. Также Верховный и Конституционный Суд достаточно сейчас сбалансированы. В конечном итоге, будут новые выборы, которые не дадут Регионам возможности избежать ответственности за это.”
Следовательно, Андерс Ослунд пророчит Партии Регионов потерю электоральной поддержки на будущих выборах:
“Одной группой избирателей, которые отвернутся от правительства, будут средний и малый бизнес. Именно их придавит Азаров. Он будет облагать налогами их, а не большой бизнес. И очень опасно превратить этих людей в противников. Кроме того, Регионам будет тяжело привлекать бедных людей. В то же время, лидер оппозиции Тимошенко должна сделать выбор. Или быть националисткой западно-украинского типа, которой она была до последнего времени, или превратиться в социал-демократа.”
В конечном итоге, Ослунд также отметил, что в последние месяцы партия “Наша Украина” осуществила “политическое самоубийство”, и уже не сможет быть влиятельным игроком на украинской политической арене.