УКРОП первым среди постмайданных политсил сформировал Крымскую партийную организацию

УКРОП первым из постмайданных политических сил в Украине утвердил создание Республиканского в Автономной Республике Крым организации партии. Такое решение принято 8 декабря на учредительном собрании вновь созданного отделения, которые состоялись в центральном офисе Укропа в Киеве.

Председателем организации единогласно избрали этнического крымского татарина Эрфана Кудусова.

«Мое видение заключается прежде всего в том, чтобы привлечь широкий круг общественности. Мы будем говорить о возврате Крыма не только с гражданской, но и политической платформы», – сообщил новоизбранный председатель организации.

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По его словам, активисты УКРОПа, которые вошли в состав ячейки, будут работать над тем, чтобы не допустить забвения крымского вопроса внутри государства и на международном уровне.

Кроме того, члены организации будут заниматься решением проблем внутрішньопереміщених лиц с полуострова.

В то же время, председатель секретариата партии Денис Борисенко отметил, что в Укропе долго искали людей, которые искренне болеют за Крым и готовы помочь политсиле сделать все для его возвращения.

«Это счастливый день для партии. Я надеюсь, что в будущем он станет счастливым и для Украины, ведь УКРОП движется вперед и стремится изменить страну к лучшему. Рассчитываем, что группа крымцев, которая к нам присоединилась, поможет партии в этом», – отметил Денис Борисенко.

Со своей стороны, глава Киевской городской организации Укропа, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко добавил, что создание Крымской организации – не просто символическое решение, а реальный шаг к возвращению полуострова в Украину.

«Это очень важный сигнал всем вокруг, что мы живем мыслями о свободный украинский Крым. Крымчане должны знать о наших намерениях и желание работать вместе для проведения полуострова в Украину», – подчеркнул Богдан Яременко.

Очаг будут представлять укропівці-жители оккупированного Крыма, которые сейчас проживают в разных регионах Украины.

Справка. Крымский татарин Эрфан Кудусов Энверович родился в депортации в городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана. После окончания дневного факультета Ивановского государственного университета по следственно-прокурорской специализации в 1991 году переехал на постоянное место жительства в Крым. С 1991 по 1997 годы работал в нескольких банках Крыма на различных должностях – от юриста до заместителя председателя правления банка. В 1995 году некоторое время работал главным специалистом управления курортов Министерства курортов и туризма Крыма. С 1998 года – частный предприниматель. Эрфан Кудусов принимал участие в Революции Достоинства. В феврале 2014 года ему пришлось вывезти семью из Крыма и переехать в Киев из-за угрозы безопасности семьи. Награжден почетным знаком «Участник Общественной блокады Крыма». Активно занимается общественной и волонтерской деятельностью, в частности в интернет-сфере.