В парламенте произошло столкновение между нашеукраинцами и коммунистами

В Верховной Раде Украины произошло небольшое столкновение между народными депутатами из фракций «Наша Украина» и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел во время выступления с парламентской трибуны лидера фракции КПУ Петра СИМОНЕНКО, который критиковал работу министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА. Он заявлял об игнорировании этими министрами национальных интересов государства.

К трибуне начали быстро идти несколько народных депутатов из фракции «Наша Украина», в частности Ярослав КЕНДЗЕР, Василий КУЙБИДА.

В свою очередь, со своих мест вышли несколько депутатов-коммунистов и начали препятствовать “нашеукраинцам” приближаться к трибуне. Между ними произошла толкотня, после чего депутаты разошлись по своим местам, а П.СИМОНЕНКО закончил свое выступление.