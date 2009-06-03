Угрозыск уже получает награды за «мелитопольских террористов»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО наградил трех сотрудников уголовного розыска, задержавших злоумышленника, подозреваемого в организации взрывов в отделении Ощадбанка в Мелитополе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ был зачитан сегодня на пресс-конференции в ГУ МВД в Запорожской области.

Старший лейтенант милиции Сергей УСАТЮК, старший лейтенант милиции Денис НОВОГРЕБЕЛЬСЬКИЙ и младший лейтенант милиции Роман ЛУКАНОВ награждены знаками отличия МВД Украины "За безопасность народа" II степени.

Кроме того, готовится приказ о поощрении грамотой Кабинета Министров Украины еще 10 сотрудников милиции, которые приняли непосредственное участие в раскрытии этого резонансного преступления.