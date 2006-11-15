Министр обороны рассказал депутатам об НЛО над Феодосией

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО обратился в парламент с просьбой принять закон о проведении военных учений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал на заседании ВР во время своего отчета.

По его словам, на сегодня данный законопроект рассматривается СНБО. Он отметил, что принятие этого законопроекта необходимо, поскольку без международных военных учений невозможно направлять военнослужащих согласно решению парламента в другие страны. По его словам, в таком случае «они будут погибать, если они не будут обучены».

А.ГРИЦЕНКО отметил необходимость нормального финансирования Вооруженных сил Украины. По его словам, в частности, на сегодня техническое обеспечение армии необходимо обновлять. Он сказал, что через 1-2 года в основных силах обороны до 50% вооружения не будет боеспособным. А через 3-5 лет и в объединенных силах быстрого реагирования в основном компоненте 30, а то и 50%, по отдельным показателям, будет не боеспособным.

Он отметил, что необходимо нормальное финансирование армии, чтобы потом не вынуждены были вкладывать «десятки миллиардов, чтобы поднять армию»,

А.ГРИЦЕНКО сказал, что много было сделано в армии впервые. В частности, по его словам, впервые были выполнены стрельбы ракетами «Воздух-Воздух» ночью и «даже в крымских газетах было сообщение, что НЛО летает над Феодосией. Это было не НЛО, это были наши самолеты-истребители».