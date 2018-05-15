Широкая коалиция: Медведчук затеял фокус в стиле Копперфильда

Попытка создания широкой коалиции либо приведет Украину к двухпартийному диктату, либо позволит стране получить универсальную прививку от авторитарных тенденций и умения политиков ловко врать и изворачиваться.

Тема широкой коалиции надежно поселилась в информационном пространстве, вытеснив вопросы экономического кризиса, Евро-2012 и другие проблемы. Попытка слияния БЮТ и Партии регионов в единое конституционное большинство напоминает слияние ужа и ежа. Человечеству известны более гуманные методы получения колючей проволоки, но украинские политики старательно изобретают велосипед. Правда, при этом проверенным бойцам зачастую приходится, мягко говоря, передергивать, но цель, по всей видимости, оправдывает средства.

Очевидный факт – даже от переговоров о создании широкой коалиции однозначно выигрывают спонсоры БЮТ и Партии регионов. Им совсем не хочется тратиться на полномасштабную избирательную кампанию, куда интереснее (в крайнем случае) выложить деньги на три месяца агитации и жесткого политического противостояния. В выигрыше оказываются и наши российские соседи, пристально наблюдающие за событиями в Украине и потирающие руки в предвкушении краха «оранжевого» политического проекта.

Выигрывают все кандидаты в президенты, успевшие заявить о своей готовности принимать участие в выборах и не носящие фамилию Тимошенко или Янукович. Их праведный гнев понятен, а при некотором стечении обстоятельств может стать катализатором массовых акций протеста против сворачивания демократии. Например, Арсений Яценюк назвал планируемый альянс противоестественным и предрекает ему крах. И лидеры БЮТ и Партии регионов, ведущие переговоры, словно подтверждают версию некоторых политологов и аналитиков, что боятся лидера «Фронта перемен» больше, чем друг друга.

Старательно будут набирать рейтинговые очки на событиях вокруг конституционного сговора кандидаты в президенты из второго эшелона. Из окружения Виктора Ющенко то и дело происходят выверенные утечки информации о решительных шагах главы государства, Анатолий Гриценко обещает дать отпор хунте Тимошенко – Януковича, грозится вывести людей на улицы для противодействия конституционным изменениям Инна Богословская. По всей видимости, при углублении взаимопонимания между Тимошенко и Януковичем Олег Тягныбок может призвать соратников уходить в леса и организовывать партизанские отряды для борьбы со ставленниками «сердечно-голубой» коалиции.

В пикантном положении оказался Владимир Литвин, на минувшей неделе поменявший свое отношение к попыткам БЮТ и Партии регионов найти взаимопонимание с ехидно-критического на одобрительное. Владимиру Михайловичу впору вспомнить публично рассказанный Леонидом Кучмой в разгар борьбы за конституционную реформу анекдот о Вовочке, подносившем патроны. Ценность Литвина для Тимошенко и Януковича определяется исключительно спикерским креслом, шаг вправо-влево с которого будет приравниваться к дезертирству. От того соратникам Владимира Михайловича приходится сохранять на лицах выражение живой заинтересованности, пребывая в томительном ожидании. До сих пор непонятно: их пригласят за стол в качестве участников банкета или прикажут прислуживать во время пиршества.

Конституционного блицкрига, судя по всему, не получилось, и это наводит на аналогии с событиями весны 2004-го, когда до искомой цифры в 300 голосов не хватило всего 6 депутатских «за». Партия регионов и БЮТ могут принимать любую форму императивного мандата, но гарантировать монолитное волеизъявление трудно – слишком большие фракции, за всеми не уследишь. Тем более «сердечные» «силовики» не в восторге от действий бютовских «юристов», а внутри Партии регионов всегда хватало разноголосых групп влияния. Можно только посочувствовать Анне Герман, вынужденной ежедневно изворачиваться в комментариях относительно позиции «Железного Хозяина».

Кстати, Виктор Федорович все меньше становится похожим на самостоятельного политика. В его пассиве не только конституционные шашни с Юлией Тимошенко, но и давнишний меморандум о взаимопонимании с Ющенко. Похоже, Янукович готов подписывать любые бумаги, идти на любые альянсы, лишь бы избавиться от некомфортного для себя статуса лидера оппозиции. Вряд ли даже успех «сердечно»-региональной затеи с последующим избранием Большого Дона Президентом Украины в парламенте принесет ему моральное удовлетворение – в 2004 году выборы то были всенародными. Для политика с такими рейтинговыми показателями играть вторым номером в вопросе конституционных изменений в любой цивилизованной стране было бы политической смерти подобно, но Украина, как нам пытаются доказать, не Европа.

Вряд ли это утешит Виктора Федоровича, но Юлия Тимошенко теряет намного больше. И дело даже не обидных эпитетах в адрес лидера Партии регионов, которые сегодня припоминают премьер-министру. В конце концов, может, у леди Ю хобби такое: подсаживать мужчин-политиков в президентское кресло в обмен на гарантии премьерского портфеля. Политическая и экономическая ситуация в стране такова, что либо Тимошенко ведет Януковича в «конституционный ЗАГС», либо избиратели игнорируют БЮТ. Обратной дороги и пространства для маневра практически нет. Юлия Владимировна свела до минимума общение с прессой, а ее приближенные находят все новые и новые аргументы в пользу широкой коалиции, но всем понятно – мосты сожжены, идет игра ва-банк. Если несколько лет назад Тимошенко была лидером оппозиции и оттуда представляла собой реальную угрозу любому политику, то теперь лидер БЮТ панически боится потерять власть.

Энергичное мелькание за кулисами конституционного процесса Виктора Медведчука – это не только вопрос выбора технического сотрудника, осуществляющего необходимые процедуры к замене Основного Закона. Это показатель трепетной заинтересованности в проталкиваемых конституционных изменениях у некоего представителя российской политической элиты, предпочитающего носить часы на правой руке и нежно любящего своего лабрадора. Вот только Виктор Владимирович для обеспечения секретности решил затеять фокус в стилистике Дэвида Копперфильда: спроецировать договоренности 4-5 человек на 300+ народных депутатов, обладающих амбициями, интересами, связями и прочими атрибутами влияния.

Если разговоры о будущем альянсе БЮТ и Партии регионов до 2024 года можно считать умелой дезинформацией, подогревающей страсти, то вот судьба украинской ГТС в этой ситуации радужной не выглядит. Конституционные изменения, в частности, пролонгация полномочий депутатов парламента, могут вызвать, мягко говоря, недоумение в Европе. Ситуация с оплатой поставок газа не становится менее критической, оптимистические речевки премьера о выполнении бюджета «Газпром» откровенно не впечатляют. Пока спикеры российской энергетической монополии и лично Владимир Путин в качестве автора этой газовой оратории ведут психологическую войну против Украины, но стоит Киеву хотя бы разок задержаться с оплатой газа – угрозы перейдут в практическую плоскость. Как думаете, России действительно интересны наши парламентские расклады или в сухом остатке все же контроль над украинской трубой? Да и станет ли Европа бороться за вовлечение Украины в свои институции после столь эффектных и показательных «конституционных выступлений»?

Украина переживает очень непростой момент в своей новейшей истории. Попытка под благовидным предлогом свернуть демократию, элегантно распилив власть между двумя парламентскими фракциями, способна либо отбросить страну на обочину европейских политических процессов (еще Черчилль сетовал на несовершенство демократии, отмечая, что ничего лучше человечество не придумало), либо сделать стране прививку от авторитаризма. Результат эксперимента будет известен в ближайшее время.

Евгений Магда