Широкая коалиция: Медведчук затеял фокус в стиле Копперфильда
Украина переживает очень непростой момент в своей новейшей истории... Ситуация такова, что либо Тимошенко ведет Януковича в конституционный ЗАГС, либо избиратели игнорируют БЮТ...
Попытка создания широкой коалиции либо приведет Украину к двухпартийному диктату, либо позволит стране получить универсальную прививку от авторитарных тенденций и умения политиков ловко врать и изворачиваться.
|Тимошенко, Янукович
Очевидный факт – даже от переговоров о создании широкой коалиции однозначно выигрывают спонсоры БЮТ и Партии регионов. Им совсем не хочется тратиться на полномасштабную избирательную кампанию, куда интереснее (в крайнем случае) выложить деньги на три месяца агитации и жесткого политического противостояния. В выигрыше оказываются и наши российские соседи, пристально наблюдающие за событиями в Украине и потирающие руки в предвкушении краха «оранжевого» политического проекта.
|Арсений Яценюк
|Анатолий Гриценко
|Владимир Литвин
Конституционного блицкрига, судя по всему, не получилось, и это наводит на аналогии с событиями весны 2004-го, когда до искомой цифры в 300 голосов не хватило всего 6 депутатских «за». Партия регионов и БЮТ могут принимать любую форму императивного мандата, но гарантировать монолитное волеизъявление трудно – слишком большие фракции, за всеми не уследишь. Тем более «сердечные» «силовики» не в восторге от действий бютовских «юристов», а внутри Партии регионов всегда хватало разноголосых групп влияния. Можно только посочувствовать Анне Герман, вынужденной ежедневно изворачиваться в комментариях относительно позиции «Железного Хозяина».
|Виктор Янукович
Вряд ли это утешит Виктора Федоровича, но Юлия Тимошенко теряет намного больше. И дело даже не обидных эпитетах в адрес лидера Партии регионов, которые сегодня припоминают премьер-министру. В конце концов, может, у леди Ю хобби такое: подсаживать мужчин-политиков в президентское кресло в обмен на гарантии премьерского портфеля. Политическая и экономическая ситуация в стране такова, что либо Тимошенко ведет Януковича в «конституционный ЗАГС», либо избиратели игнорируют БЮТ. Обратной дороги и пространства для маневра практически нет. Юлия Владимировна свела до минимума общение с прессой, а ее приближенные находят все новые и новые аргументы в пользу широкой коалиции, но всем понятно – мосты сожжены, идет игра ва-банк. Если несколько лет назад Тимошенко была лидером оппозиции и оттуда представляла собой реальную угрозу любому политику, то теперь лидер БЮТ панически боится потерять власть.
|Виктор Медведчук
Если разговоры о будущем альянсе БЮТ и Партии регионов до 2024 года можно считать умелой дезинформацией, подогревающей страсти, то вот судьба украинской ГТС в этой ситуации радужной не выглядит. Конституционные изменения, в частности, пролонгация полномочий депутатов парламента, могут вызвать, мягко говоря, недоумение в Европе. Ситуация с оплатой поставок газа не становится менее критической, оптимистические речевки премьера о выполнении бюджета «Газпром» откровенно не впечатляют. Пока спикеры российской энергетической монополии и лично Владимир Путин в качестве автора этой газовой оратории ведут психологическую войну против Украины, но стоит Киеву хотя бы разок задержаться с оплатой газа – угрозы перейдут в практическую плоскость. Как думаете, России действительно интересны наши парламентские расклады или в сухом остатке все же контроль над украинской трубой? Да и станет ли Европа бороться за вовлечение Украины в свои институции после столь эффектных и показательных «конституционных выступлений»?
Украина переживает очень непростой момент в своей новейшей истории. Попытка под благовидным предлогом свернуть демократию, элегантно распилив власть между двумя парламентскими фракциями, способна либо отбросить страну на обочину европейских политических процессов (еще Черчилль сетовал на несовершенство демократии, отмечая, что ничего лучше человечество не придумало), либо сделать стране прививку от авторитаризма. Результат эксперимента будет известен в ближайшее время.
Евгений Магда