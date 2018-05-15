Чего стоят реляции о выполнении бюджетных показателей в мае?

Начало очередного месяца - и Государственное казначейство и Государственная налоговая администрация бодро отчитываются о выполнении плана мобилизации средств в государственный бюджет.

Так по данным Казначейства, за январь - май 2009 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 79 201,0 млн.грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 104,6 процента плановых показателей января – мая 2009 года.

В мае 2009 года в общий и специальный фонды государственного бюджета мобилизовано 17 153,2 млн. грн., или 106,8 процента плановых показателей.

В мае 2009 года в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 13 743,0 млн.грн. (с учетом возмещения НДС), или 100,1 процента от плана. В специальный фонд в мае 2009 года мобилизовано 3 410,2 млн.грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 146,1 процента от плана.

В январе-мае 2009 года органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 12 028,9 млн. грн. налога на добавленную стоимость, или 100,0 процентов плановых показателей, в том числе в мае возмещено 2 172,2 млн. грн., или 99,8 процента планового показателя мая 2009 года.

В тот же день информацию о своих достижениях обнародовала отдельно и ГНА Украины.

По оперативным данным Департамента экономического анализа ГНА Украины, в январе – мае 2009 года налоговики выполнили задание Минфина на 102,3 процента: в Общий фонд бюджета фактически оплачено 39,4 млрд. грн. платежей, дополнительно бюджет получил 868,7 млн. гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились поступления от акцизного сбора с произведенных и ввезенных в Украину товаров на 1 515,3 млн. грн. (+ 51,0 процента)

сбора налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 224,0 млн. грн. (+ 1,2 процентов)

части прибыли, которая изымается в бюджет, – 46,8 млн. грн. (+ 14,3 процента) (то есть 100% в прошлом году – это 327,3 млн. грн., в свою очередь значит, что в этом году эти поступления составили – 374,1 млн. грн. – автор)

платежей за пользование недрами – 45,2 млн. грн. (+ 10,4 процента) (то есть 100% в прошлом году – это 434,6 млн. грн., в свою очередь это значит, что в этом году эти поступления составили – 479,8 млн. грн.)

сбора за специальное водопользование – 33,6 млн. грн. (+ 12,9 процента) (то есть 100% в прошлом году – это 260,5 млн. грн., в свою очередь значит, что в этом году эти поступления составили – 294,1 млн. грн.).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе – мае текущего года возмещено 12 млрд. грн. НДС (то есть в объеме, определенном бюджетной росписью).

В мае в общий фонд государственного бюджета оплачено 10,4 млрд. гривен. Бюджетная роспись Министерства финансов выполнена на 100,7 процента, дополнительно получено 73,8 млн. гривен.

Невзирая на то, что правительство вроде бы отчитывается о выполнении плановых бюджетных показателей по мобилизации средств, выяснить, как и за счет каких источников это делается, невозможно. Из сообщений уважаемых государственных институтов можно попробовать, в том числе с помощью некоторых расчетов, извлечь лишь некоторую информацию для анализа и комментариев.

Сначала хочу обратить внимание на то, что и Казначейство и ГНАУ целеустремленно избегают детализации информации о главных источниках мобилизации средств в мае. Так, сообщается о таких «важных» составляющих наполнения бюджета, как часть прибыли государственных предприятий, которая изымается в бюджет, или о «не менее решающей» роли в наполняемости государственной казны платежей за пользование недрами и сбора за специальное водопользование, в то же время ответов на то, сколько собрано НДС, налога на прибыль и сделано правительством дополнительных заимствований на внутреннем и внешних финансовых рынках, найти невозможно. Нет информации и о том, сколько мобилизировали в мае в государственный бюджет таможенники. О расходах из государственного бюджета вообще ничего неизвестно. Нам лишь радостно сообщают о своевременной выплате пенсий, но государственный бюджет - это не касса по выплате зарплат бюджетникам, пенсий и других социальных платежей, это еще и инструмент инвестиционной политики правительства, обеспечения обороноспособности нашего государства и тому подобное. Что же происходит с другими расходами, стало тайной не только для граждан Украины, экономических экспертов и аналитиков, но и для Президента Украины и народных депутатов. Более абсурдной ситуации с информацией о выполнении доходной и расходной частей государственного бюджета страна еще не знала за все время независимости.

Что же можно понять из имеющихся сообщений официальных государственных институтов?

Во-первых, очевидным является то, что в апреле текущего года в общий и специальный фонды государственного бюджета мобилизовано 20952,8 млн. грн. без учета возмещения НДС, а в мае на 1627,4 млн. грн. меньше – 19325,4 млн. грн.

Во-вторых, НДС с произведенных в Украине товаров за пять месяцев 2009 года собран в размере 18890,7 млн. грн. при плане на год 50 066,0 млн. грн., то есть за 5 месяцев годовой план выполнен на 37,7% .

В-третьих, возмещение НДС в январе составило – 2 341,6 млн. грн., в феврале – 2 218,2 млн. грн., в марте – 2 514,6 млн. грн., в апреле - 2 782 млн. грн., а в мае наименьший размер возмещений – 2 172,2 млн. грн. При этом годовой план возмещения составляет 36 518,5 млн. грн., то есть за 5 месяцев годовой план возмещений выполнен лишь на 32,9 %.

В-четвертых, поступления от акцизного сбора с выработанных и ввезенных в Украину товаров в этом году составили – 4486,5 млн. грн. при запланированных на год 19 064, 93 млн. грн., то есть за 5 месяцев годовой план выполнен лишь на 23,5%.

В-пятых, по данным ГНАУ в мае по сравнению с апрелем довольно существенно выросла мобилизация средств в государственный бюджет налоговиками. Так в общий фонд государственного бюджета оплачено 10,4 млрд. гривен, в то время как в апреле направлено лишь 6,8 млрд. грн. Такое существенное увеличение поступлений возможно например за счет того, что данные за май отображают мобилизацию средств в госбюджет без учета возмещения НДС (эта цифра не расшифрована самими налоговиками – автор), в то время как информация за апрель учитывает факт возмещения. Еще одним логическим обоснованием такого роста собранных средств налоговиками может быть то, что во второй половине мая наступает время уплаты предприятиями налога на прибыль за первый квартал. Если это так, то в июне размер средств, мобилизованных ГНА Украины, будет существенно ниже.

Борис Кушнирук