Анатолий Матвиенко: БЮТ – это партия фюрера, но фюрер плохо кончает

Анатолий Матвиенко, член фракции “Нашей Украины”, недавний замглавы Секретариата Президента, бывший соратник Юлии Тимошенко, ответил на вопросы УНИАН.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕТ ВЫХОДИТЬ НА МИТИНГИ И РАЗМАХИВАТЬ ФЛАГАМИ Может ли выход из “Нашей Украины” Николая Катеринчука с его сторонниками вызвать раскол в партии и парламентской фракции? Раскола фракции не будет. Я думаю, что фракция и партия – это несколько разные вещи. Я, например, сторонник нового политического проекта, но стою принципиально за направление всех усилий на то, чтобы фракция “Нашей Украины” была единой. Я понимаю, что возможно не все субъекты фракции пойдут в новый политический проект, но мы не можем рисковать единством фракции. У членов фракции нет принципиальных расхождений в стратегии, у нас есть расхождения в тактике поведения. В частности, с тем же Катеринчуком.

Я, скажем, не согласен с тем, что Президент должен возглавлять партию. Я убежден, что Президент вообще должен выйти из партии, или приостановить в ней свое членство. Как, кстати, и премьер-министр. Принадлежность Ющенко к НСНУ является большой ошибкой, которая объясняет все то, что делается сегодня в этой партии. Катеринчук понимает результат, но не анализирует причины. В конечном итоге партия может быть в оппозиции, входить в какую-либо оппозиционную коалицию, но Президент за своими функциями не может быть в оппозиции. Он может иметь свое мировоззрение – он пришел с этим на должность, – у него есть своя программа, у него есть на это свои рычаги. В частности, вето, что побуждает правительство и большинство согласовывать позиции и искать какие-то компромиссы.

Но он не может быть в оппозиции, тогда нет эффективной власти, поскольку власть – это единое целое. С этой точки зрения, я не согласен с Катеринчуком, который толкает Президента на уровень какого-то рядового члена партии или лидера рядовой партии, который здесь будет размахивать флагами, выходить на митинги и кричать “ура” и “вперед”. Потому эти вещи нуждаются в дискуссии, в том числе внутри фракции.

Спасение партии “Наша Украина” в отказе от своей гегемонии, в понимании того, что в своей основе она была ущербна неправильностью ее создания. И после этого лучших людей, а за ними и всю партию вести в новый проект.

Можно подробнее о новом проекте... Я думаю, что это должен быть процесс объединения. Классика с адекватной коррекцией особенностей создания “Нашей Украины”, принципов образования, миссии, ниши и лозунгов, формирования руководства, нового лица, новых приоритетов – соответствующих требованиям времени. Она не должна ложиться под кого-то, она не должна никого обслуживать, она должно быть просто украинской партией, которая национальные интересы ставит превыше всего. Она, бесспорно, имеет право на свои симпатии, но это не должна быть партия-флюгер, партия-манипулятор, слуга.

БОЛЬШЕ ВСЕГО Я РАЗОЧАРОВАН ВЫСТУПЛЕНИЕМ ЛУЦЕНКО То, о чем говорил Луценко на съезде НСНУ, может стать основой нового политического проекта? Чем я больше всего разочарован, так это выступлением Луценко, а еще больше – реакцией зала. Я думаю, что некорректность в поведении Луценко зашкалила все ожидания.

Но меня удивляет неадекватность реакции зала как субъекта, как политического тела партии – выражения удовольствия от того, что тебя унижают и ноги о тебя вытирают, получая удовольствие. Это свидетельствует в который раз, что в партии серьезный кризис, что партия не является классической. Классическая партия, какой бы она не была, никогда не допустит грубого вмешательства любого другого чужого тела в свою среду.

Это как в семье: я пришел к вам и рассказываю, что муж – козел, а жена еще какая-то, а дети все дураки, а вы меня слушайте, что я вам принесу радость и счастье... Очевидно, что корпоративный интерес не может позволять так вести себя.

НАС ТОЛКАЮТ К ДВУХПАРТИЙНОЙ ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧ Все-таки, что вы понимаете под “созданием нового проекта”?

Нужно новое качество, а не просто реконструкция, перекраска, уточнение. И это новое качество нуждается не в рождении нового проекта – новых партий люди не воспринимают, а в осознании того, что нужно идти в объединительные процессы, идти на более широкую платформу, потому что сегодня речь идет о достижении наибольшей ценности для Украины – ее единства. Не может быть региональной партии – это должна быть партия всей Украины.

Мы должны понять, что не можем основываться на ценностях ни запада, ни востока. Мы должны продуцировать в своих лозунгах новые общие для них ценности. Это – отдельная тема, отдельное исследование.

У партии должны быть все новые лица. Все нынешние лидеры в этом объединительном процессе должны отойти на второй план. И я первый заявляю, что готов это сделать и я не претендую, чтобы это был проект под меня или под кого-то другого. Это должно быть партия не вождя – на которую претендует Луценко. Я от вождей устал... Если вы не устали – я вам завидую. Партия должна состоять из команды, должна быть партия - не реализации своего собственного эго, а это должно быть честное служение идеи.

Необходимо реализовывать свои способности на месте, которое тебе поручат, и не обязательно это должна быть первая скрипка или вторая – играй на бубне, но профессионально. Должна быть другая структура...

А кто будет инициатором объединения? Необходимо снять конфликт названия и конфликт лидеров. Давайте создадим пул политический, финансовый, предпринимательский... Это должна быть договоренность определенной группы. Я это делаю, хожу по третьему кругу, но я не пытаюсь быть инициатором, я толкаю людей к тому, чтобы сели – сядут, слава богу. Должен быть менеджер этой политической силы – не вождь, а высоконравственный человек, политик, орговик. Он должен знать задание и понимать, что его могут переизбрать.

Это должно быть объединение бизнеса, но мы не должны строить партию для преференций, как мы это видим у других: мол, мы придем и устроим Ринату Ахметову невероятное благо – ты только давай сейчас бабки. Это должна быть другая философия договоренностей: мы тебе создадим равные условия конкуренции, и если ты умен – ты выиграешь.

Объединение должно быть только на базе партий блока “Нашей Украины”? Может ли там быть БЮТ?

Это должно быть широкое объединение. Тимошенко – левая, а новая партия должна быть не левой. Пусть бы она объединяла левых – и в этом может был бы смысл. Но БЮТ – это партия фюрера – в хорошем смысле этого слова. Но я не хочу такой партии, я был в этом блоке – я прекрасно знаю ситуацию. И фюрерство там имеет место – даже если говорят, что она – моральный фюрер. Ну, не столько моральный, сколько аскетический... Вот Сталин тоже был аскетическим фюрером, его грели психологические возможности влияния. Он ходил в сапогах и галифе, он не построил себе хоромы. Юлия Владимировна не похожа на человека, который будет ходить в галифе и быть таким аскетом.

В любом случае, фюрер плохо кончает, потому что это тупиковый маневр движения общества...

Основой объединения могут служить, во-первых, все партии, входящие в блок “Наша Украина”, а также Украинская народная партия, “Пора”, Партия “Реформы и Порядок”, Народно-демократическая партия, “Вече”, Народная партия Украины (Литвина), Зеленые...

Если это объединение не состоится, нас будут толкать к двухпартийности в стране: Тимошенко – Янукович.

Елена Гитлянская