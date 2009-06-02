Герман агитирует за избрание Президента в парламенте

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что на сегодняшний день нет принципиальной разницы, каким образом избирать Президента Украины. Главное, чтобы его деятельность шла на пользу стране. Об этом депутат заявила сегодня во время брифинга.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГЕРМАН напомнила, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отстаивает всенародные, прямые президентские выборы так же, как и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам А.ГЕРМАН, если предположить, что выборы Президента состоятся в январе 2010 года, то страну ожидает восемь месяцев популизма. В то же время, отметила она, Украине нужен не популизм, а конкретные дела. «Это аргумент в пользу того, чтобы избирать Президента в парламенте, потому что неважно, где он избран. Важно, чтобы он был избран законно, и важно, чтобы люди при нем жили хорошо», - сказала один из лидеров ПР.

А.ГЕРМАН отметила, что мы имели трех всенародно избранных Президентов и из года в год страна жила все хуже. Она добавила, что выборы Президента в парламенте требуют 70% голосов. «А это значит, что должно произойти объединение политикума, политиков», - добавила она. При этом, по ее словам, эта позиция требует, чтобы свое мнение высказало общество.