Вехи недели. Предвкушение референдума, НАБУ вне закона и жонглирование импичментом

Оппоненты рассмотрели контуры будущей предвыборной кампании в стремлении Петра Порошенко провести всеукраинский референдум по вопросу вступления нашей страны в НАТО и ЕС. Действительно, набрать определенную динамику с помощью интеграционной риторики можно, но монополию сохранить сложно, да и закон «О всеукраинском референдуме» был принят с кнопкодавством во время президентства Януковича, и вряд ли сможет стать хорошей основой для плебисцита. Есть и еще один фактор: столь чувствительная тема для России выглядит пространством для серьезной активизации подрывной работы в Украине.

Пока Петр Порошенко призвал бизнесменов платить работникам больше и публично запретил «маски-шоу» во время обысков на предприятиях, Владимир Гройсман настроен добиться быстрого принятия бюджет-2018. Для премьера в нынешней ситуации влезть в бюджетные торги чревато политическими осложнениями: речь идет не об отставке, а о параллельном рассмотрении во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса, не менее важного, чем главный финансовый документ страны. Так что парламентариям понадобятся таланты диспетчера в лице Андрея Парубия.

Глава Львовской ОГА Олег Синютка проявил бдительность в отношении бывшего шефа, мэра Львова Андрея Садового, оказавшегося среди организаторов Львовского форума безопасности. Те использовали для иллюстрации аппетитов России карту, на которой были обозначены «Донецкая и Луганская народные республики». Бдительный Синютка решил не терять возможности забить Садовому мяч на его поле и обратился в СБУ, где прореагировали энергично, начав уголовное производство по статье «Сепаратизм», что в украинских реалиях чревато имиджевыми потерями для руководства «Самопомощи», бывшего бенефициарами форума.

Тем временем на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные, а Курт Волкер и Владислав Сурков обмениваются мнениями через интервью. Американский дипломат отметил, что их последняя встреча в Белграде стала шагом назад, а решение конфликта на востоке Украины зависит исключительно от Путина. Его помощник Владислав Сурков призвал не обсуждать, а принимать российский проект резолюции СБ ООН по миротворцам, поскольку он основан на «эффективном миротворческом опыте России». Как говорится, с особым цинизмом.

Генеральная прокуратура накануне профессионального праздника схлестнулась в публичной дискуссии с НАБУ, весь аппарат агентов которого Юрий Луценко назвал работающим вне закона и использующим контрабандно ввезенную технику для подслушивания. Дело о провокации взятки в отношении заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой стремительно обрастает подробностями: сама чиновница пытается оправдываться, агент под прикрытием дает показания в прокуратуре, ГПУ и СБУ засветили его коллег, и вся ситуация выглядит не слишком радостно для антикоррупционеров. Прокурорские работники могут апеллировать к 50 с хвостиком миллиардам гривен, которые вернулись в бюджет их стараниями, у НАБУ же успехи скромнее, зато ощущается мощная заокеанская и европейская поддержка.

Михеил Саакашвили, которому Государственная миграционная служба накануне продлила на три месяца срок пребывания в Украине, вывел в первое воскресенье зимы несколько тысяч людей на марш за «народный импичмент». Красивое и хлесткое слово в украинском политическом лексиконе используется уже более 20 лет, но без прикладной пользы. Не оказалось ее и у сторонников Саакавшили, Не называть же последствием марша, больше напоминавшего прогулку на свежем воздухе с политическими лозунгами, блокирование неизвестными энтузиастами в камуфляже и балаклавах телеканала NewsOne, на которое крайне вяло реагируют правоохранители.

Евгений МАГДА