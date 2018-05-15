ПРиБЮТ: узурпация власти или очередная разводка?

Одна группа в ПР убеждена, что надо дожидаться выборов, и целая страна будет отдана «на разграбление». А вторая группа считает, что ждать больше нету мочи...

О широкой коалиции, о «ширке» у нас говорят так давно и так много, что кажется уже, так было всегда. Разговоры идут волна за волной. Преимущественно в виде «сливов» разнообразной «сверхсекретной» информации.

Очередная волна в конце минувшей недели разрослась до размеров цунами. Всё. Вожди Партии регионов и Блока Тимошенко достигли соглашения. Должности, полномочия и финансовые потоки поделены. Демократия попрана.

Дежавю. Такого накала информационно-психические атаки достигали разве что в ноябре-декабре прошлого года. Но тогда все было просто и понятно. Тогда, рассуждая в интервью, на пресс-конференциях и в телевизионных ток-шоу о «практически уже готовых» соглашениях, обе «договаривающиеся стороны» – БЮТ и ПР – имели в виду главным образом воздействие на третьего. На Ющенко.

Виктор Андреевич, напомним, никак не мог решиться – то ли «дожать» проект с роспуском парламента (за это боролись «регионалы»), то ли дать отмашку «своим» депутатам и подтвердить наличие коалиции (на это надеялись в БЮТ).

При этом регулярно «сливавшиеся» проекты «согласованных» конституционных переделок и, особенно, подробное и скрупулезное рассмотрение этих проектов правоведами, политиками и политологами играло ту же роль, какую для иллюзиониста играют яркие аксессуары и красивые ассистентки. Их задача – отвлекать внимание от ловко манипулирующих пальцев маэстро.

Потому что конституционные эксперименты, перераспределение полномочий и т.п. – вовсе не были ключевыми вопросами. Ключевым и, по сути, единственным – был один-единственный и очень простой вопрос: кто будет премьером. Не в далекие годы, а прямо сейчас.

И один этот вопрос сразу отметал всю мишуру и бутафорию «переговорного процесса». Потому что Тимошенко вела переговоры с одной целью – остаться во главе правительства. А цель Януковича тоже была одна – чтобы Тимошенко премьером быть перестала. Эта коллизия была абсолютно неразрешима. Что и лишало всю эту драматическую историю всякого смысла. Кроме, как сказано, оказания давления на Ющенко.

Тогда “регионалы” проиграли – как это происходит всегда, когда они ввязываются в сложные игры взрослых людей.

Но – еще раз подчеркнем – картина в целом была относительно простой и понятной. А вот зачем весь этот шум нужен сейчас? Кому и зачем нужна коалиция? На кого ведется психологическая атака?

Опять зазвучали бутафорские обсуждения. Могут или не могут ПР и БЮТ договориться – в коммерческо-административном аспекте? А в юридическом? А в политическом? А в моральном и этическом? Сможет ли такая коалиция преодолеть кризис и спасти народ и государство? И т.д. и т.п.

Про народ и государство сказать затруднительно. Сомнительно, дойдет ли до них дело вообще.

Но кому-то реальную пользу коалиция, или хотя бы «коалициада», может принести. Что там во всех проектах значится первым пунктом? Не в порядке номеров, а в хронологическом аспекте?

Конституционная реформа? – не-а. Конституционная реформа – даже если ей начнут заниматься всерьез – дело не одного дня и даже не одной парламентской сессии.

Избрание Януковича Президентом Украины в парламенте? Нет, это дело еще более долгое: помимо конституционных изменений, придется еще дожидаться собственно голосования по кандидатуре.

Первым «коалиционным» делом станет перенос выборов. А в этом самым решительным образом заинтересован БЮТ. Потому что выборы в октябре, а тем более в январе, Юлия Тимошенко однозначно проигрывает.

Не из-за какого-нибудь условного «Яценюка», как кто-нибудь может подумать сгоряча, а по причине крайне негативного состояния экономики и нарастающего экономического спада, сулящего дальнейший рост социальной напряженности.

Между прочим, тут прячется еще один серьезный плюс для БЮТ. Премьер-министру очень нужен хоть кто-то, с кем можно было бы поделиться грузом ответственности за происходящее в стране. Ющенко, в общем, тоже годится – но из этого «мальчика для битья» много уже не выжмешь. Гипотетически рейтинг Президента можно уронить на пару процентов, но это уже и всё. Как говорят французы: даже самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет.

При этом не факт, что все, отжатое из Ющенко, непременно пойдет в копилку Тимошенко.

В нынешних условиях Партия регионов – идеальный для БЮТ компаньон на «черный день». Не потому, что потери ПР достанутся Юлии Владимировне, но потому, что падение рейтинга Януковича может хоть как-то уравновесить нынешний дисбаланс, катастрофический для лидера БЮТ.

Это что касается Тимошенко. А что же «регионалы»?

Тут все сложней. С одной стороны, очевидно, что нынешнее состояние рейтингов, и особенно их динамика, сулят Януковичу победу на президентских выборах.

Но это будет – аж в 2010 году. И даже если первый тур в январе, а там еще второй, да пока еще инаугурация… Если считать по политическим сезонам – то ждать придется чуть ли не целый год. И, опять же – срок немалый, что там еще может произойти за это время.

При этом нельзя забывать, что свое пребывание вне власти ПР всегда считала вопиющей несправедливостью, а в нынешние кризисные времена это воспринимается и вовсе как акт геноцида.

При этом, хотя о жутких противоречиях в среде вождей ПР сообщают обычно «источники» посторонние, но, тем не менее, группы «по интересам» там давно сложились, и противоречия между ними растут не по дням, а по часам.

Если отбросить сложные рассуждения, то разделяются они по простому признаку: одна группа – это те, кто убежден, что надо дожидаться выборов, а там уж целая страна будет отдана «на поток и разграбление». А вторая группа считает, что ждать больше нету мочи. И, соответственно, что хоть частично, а не во всей вожделенной полноте, но прильнуть к власти следует немедленно.

У них – свои резоны. Тем более что среди первоочередных мероприятий «широкой коалиции» по преодолению кризиса наверняка значится уступка некоторого количества конкретных должностей в правительстве и в областях. А также преференции в экономической, финансовой и фискальной сферах. Для такой партии, как ПР, это доводы очень весомые.

Есть и соображения, смягчающие опасения возможных рейтинговых потерь. В частности, очевидно, что сам по себе факт отстранения Виктора Ющенко будет воспринят обществом скорей одобрительно.

Впрочем, судя по нервной реакции «регионалов», решение пока не принято. Что и неудивительно, поскольку ключевой вопрос остался все тот же.

Юлия Тимошенко готова ради удержания власти пойти почти на что угодно. Но, конечно же, не на то, чтобы добровольно от этой власти отказаться.

Это значит, что аргументы «соглашателей» изначально выглядят довольно ущербно, а предлагаемые бютовцами гарантии, по всей видимости, недостаточно весомы.

Таким образом, можно предположить, что психическая атака последних дней предпринимается как раз для поддержки той группы в ПР, которая настаивает на заключении альянса.

Кто-то может сказать, что вся эта затея – афера чистой воды. И будет прав. Но, с другой стороны, если вспомнить практику последних лет, то окажется, что «свершения» Юлии Тимошенко достигались аналогичными методами.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН