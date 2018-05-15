Чем угрожает государству ПРиБЮТ

Вся власть переходит в руки кучки политических вождей, готовых продать все ради собственного обогащения... Увеличение полномочий депутатов самим себе вызывают не просто возмущение, а готовность защищать гражданские права всеми законными способами...

В конце апреля в статье « О чем договаривается с Путиным пани Тимошенко » я писал, что одним из ключевых заданий, которое ставит перед собой госпожа Тимошенко во время поездки в Москву, – это добиться от Путина поддержки в принуждении Януковича к коалиционному соглашению между БЮТ и ПР и внесению изменений в Конституцию относительно проведения выборов Президента Украины в парламенте. Тогда же я выражал уверенность, что по этому вопросу у Тимошенко с Путиным никаких разногласий не будет. Ослабление системы президентской власти в Украине является важной составляющей частью политики российского руководства. Парламентская система организации власти создает значительно больше возможностей для осуществления влияния на страну. В условиях становления государства именно президент, избранный на общенациональных выборах, обеспечивает гарантию суверенитета и территориальной целостности государства.

Можно считать уже классическим пример Беларуси, где именно Президент Лукашенко, невзирая на все свои публичные заявления и объятия с кремлевскими властями предержащими, делает все, чтобы белорусское государство было самостоятельным и суверенным.

Объективно, в условиях становления государственности, президент страны с большими полномочиями не заинтересован в зависимости от любого иностранного влияния. С одной стороны, такая президентская модель создает условия для формирования авторитаризма и нарушения демократических прав и свобод граждан, с другой – президент становится кровно заинтересован в сохранении независимости страны.

Понятно, что без сильного президента подкуп депутатов и создание хаоса в работе парламента и правительства становится делом значительно более легким. В условиях отсутствия политической традиции и нехватки партийной структурированности политической системы вся власть в стране переходит в руки кучки политических вождей, которые готовы без конца грызться между собой и согласны продать все что угодно ради получения власти и собственного обогащения. Недаром отечественные коммунисты с Петром Симоненко во главе, понимая невозможность выиграть общенациональные президентские выборы, так самоотверженно добиваются ликвидации или максимального ослабления института президента в Украине.

Уже на протяжении мая я неоднократно получал из разных источников информацию о безумном давлении на Януковича со стороны российского руководства с целью заставить его заключить соглашение с госпожой Тимошенко. Какие угрозы и аргументы высказывались со стороны России в адрес Януковича и Ахметова, чтобы убедить их пойти на договоренность с Тимошенко, можно лишь догадываться.

И вот, похоже, эти договоренности достигнуты. По крайней мере все политики и политические эксперты почти единогласно утверждают: большой ПРиБЮТовской коалиции быть уже в ближайшие дни. Правда, если учесть особенности украинской политики и привычку политиков «кидать» друг друга, нельзя быть убежденным, что коалиция таки состоится. Она же нужна не только во время голосования за изменения к Конституции на протяжении июня–июля, а еще и осенью.

Как это уже неоднократно бывало, госпожа Тимошенко идет ва-банк, потому что если осенью более чем 300 депутатов не проголосуют за внесение изменений в Конституцию, она в президентских выборах участия может уже и не принимать – и так подорванный экономическим кризисом рейтинг будет полностью уничтожен заговором с Партией регионов.

С другой стороны, эта коалиция ничего хорошего не предвещает и руководству ПР. Десятилетний опыт показывает: после того, как госпожа Тимошенко с кем-то заключает соглашения, этот политик и такая политическая сила уничтожается. И примеров таких, начиная с Павла Лазаренко и заканчивая Ющенко, больше чем достаточно.

Но я не являюсь фаном “регионалов”, потому их неумение учиться на собственных ошибках, связанных с попытками достичь стабильных договоренностей с госпожой Тимошенко, меня особенно не волнует. В то же время желание Тимошенко и Януковича внести изменения в Конституцию, которые предусматривают избрание Президента страны этим составом парламента и продление срока полномочий народных депутатов самим себе, вызывают не просто возмущение, а готовность защищать права граждан страны всеми возможными способами, предусмотренными не только украинской Конституцию, но и нормами международного права.

Принципиальное возражение вызывает не так желание внести изменения в Конституцию, которые будут предусматривать увеличение прав парламента, в том числе и связанные с выборами Президента государства народными депутатами – хотя и это является крайне опасным для сохранения суверенитета и целостности Украины, – как намерение предоставить право избирать Президента этому составу ВР. Уже не говорю о планах продления сроков полномочий депутатам до 2014 года. Вот в этом есть очевидный факт попытки узурпации власти, потому что народные депутаты не могут самим себе предоставить больше полномочий, чем те, с которыми они избраны в парламент. Депутаты имеют право на полномочия и сроки осуществления их, на которые им выдал мандат украинский народ. В 83-й статьи Конституции Украины указаны единственная причина продления срока полномочий народным депутатам – это объявление указа Президента Украины о введении военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях. В случае окончания срока полномочий Верховной Рады во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продляются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения. Все, точка.

Если же народные депутаты смогут сами себе увеличивать полномочия и продлевать их сроки, то тогда ключевой принцип украинской Конституции, который предусматривает, что единственным носителем власти является народ, теряет какой-либо смысл. Ведь в таком случае народные депутаты, чтобы не напрягать граждан Украины всевозможными выборами, могут установить, что очередные выборы в парламент будут проводиться, скажем, в 2020 или 2030 году.

Уместно в связи с этим вспомнить откровенно позорное нарушение украинской Конституции во время внесения изменений в нее в конце 2004 года, но и тогда увеличенные полномочия парламента вступали в действие с 2006 года – после избрания нового состава депутатского корпуса. Увеличенные полномочия получили депутаты, избранные весной 2006 году, то есть народ избрав их, дал им новые расширенные полномочия.

Потому, если уж народные избранники соберутся расширять функции полномочий парламента, то, приняв соответствующие изменения к Конституции, они должны немедленно идти на новые выборы, и народ изберет тех, кто от его имени получит мандат на новые полномочия.

Борис Кушнирук