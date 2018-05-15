Вехи недели: призрак широкой коалиции, контратака Еханурова и газовый пресс России

Призрак широкой коалиции готовится материализоваться в альянс крупнейших парламентских фракций и примкнувших к ним сочувствующих. Министр обороны Юрий Ехануров осваивает науку побеждать в словесном бою. Леонид Черновецкий вернулся из затянувшегося отпуска. Россия продолжает играть с Украиной в газовые кошки-мышки.

Создание коалиции БЮТ и Партии регионов напоминает широко рекламируемую премьеру высокобюджетного фильма, после посещения которого одни зрители останутся в восторге, а другие будут требовать вернуть деньги за билет и сожалеть о напрасно потраченном времени. Альянс Януковича и Тимошенко словно призван доказать, что в украинской политике нет ничего невозможного, ведь по масштабности задуманного и сложности исполнения премьер-министр и лидер оппозиции замахнулись на уникальную процедуру. Виктор Федорович даже заявил, что уже год, как переговоры с БЮТ приостановлены, видимо, занервничав от предвкушения получения президентских регалий с минимальными финансовыми затратами партийных спонсоров.

Есть основания полагать, что переписываемая в четыре руки Конституция по факту не будет ладно скроена и крепко сшита. Основному Закону Украины фатально не везет: в преддверии президентских выборов его уже второй раз пытаются переписать в собственных интересах. Необходимостью расширения парламентской коалиции проникся даже Владимир Литвин, при этом спикер парламента утверждает, будто не принимает участия в переговорах желающих переписать Основной Закон. Виктор Ющенко пообещал всеукраинский референдум в случае продолжения манипуляций с Конституцией, но его угрозы, похоже, не пугают тех, кто хочет законсервировать власть в стране на двоих. Заметно прибавится работы украинским уфологам. Помнится, Юлия Тимошенко заявляла, что создаст коалицию с Партией регионов только после своего похищения инопланетянами. Осталось выяснить, когда же произошел этот знаменательный для политической жизни страны момент.

Объявившая на минувшей неделе о своем желании баллотироваться в Президенты Инна Богословская отныне обречена на борьбу с создаваемой коалицией. Инна Германовна так активно и настойчиво обещала не допустить «слияния и поглощения» «сердечников» и «бело-голубых», что некоторые наблюдатели уже заняли места в партере. Впрочем, не только Богословская, но и миллионы других украинцев в случае реализации конституционных изменений могут оказаться в недоумении, а наша страна – очутиться перед угрозой политической изоляции в Европе. Слишком уж бесцеремонно Виктор Федорович и Юлия Владимировна пытаются укатать политический ландшафт в собственных интересах, забывая, что провал попытки переписать Конституцию может вычеркнуть их из числа политических лидеров страны.

Ожидаемое конституционное танго Партии регионов и БЮТ ломает некоторые безобидные президентские планы. Например, Виктор Ющенко мечтательно высказался о притоке свежей крови на Банковую, очевидно, не предполагая под этим назначение шефом президентского секретариата Веру Ульянченко. Вот только наплыва желающих подставить плечо главе государства не наблюдается не только среди выпускников Гарварда и Сорбонны, но и обладателей дипломов украинских вузов. Недавний же хозяин Банковой, Виктор Балога, решил умеренно фрондировать: осудил увольнение начальника управления СБУ по Одесской области Анатолия Матиоса и призвал Президента не прикрывать коррупцию, а уволить министра обороны Юрия Еханурова.

Шеф оборонного ведомства тем временем поднялся в информационную контратаку против премьера Юлии Тимошенко и своего предшественника Анатолия Гриценко. Юрий Иванович сразу в нескольких СМИ дал понять, что стал жертвой целенаправленной провокации, подчеркнув, что не собирается подавать в отставку и переходить на работу в президентский Секретариат. Похоже, Ехануров не собирается капитулировать, заодно набирая очки на случай возвращения в «Нашу Украину». Жаль, что ожидаемые конституционные изменения вряд ли позволят Юрию Ивановичу сойтись в информационной рукопашной с кем-то из обидчиков в эфире политического ток-шоу. Кстати, тезка-силовик Еханурова, Юрий Луценко, вышел из непродолжительного отпуска фактически реабилитированным правительственной комиссией. Соответственно – готовым выполнять поручения премьера.

После затянувшегося отпуска к выполнению служебных обязанностей вернулся киевский мэр Леонид Черновецкий. Правда, заседание Киевсовета ознаменовалось скандалом: Леонид Михайлович обвинил Виталия Кличко в том, что тот требовал выделить для собственных нужд два гектара земли. Таких ударов исподтишка Виталий, похоже, не получал за все годы карьеры на профессиональном ринге, и пригрозил судебным разбирательством. Кстати, любопытно уточнить, распространяется ли придуманный БЮТ и Партией регионов мораторий на выборы на столицу?

Судя по всему, у создающегося альянса БЮТ и Партии регионов есть и экономическая подоплека. Ни для кого не секрет, что ситуация в газовой сфере складывается весьма непростая. Российский премьер Владимир Путин, например, хладнокровно выяснил у президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что ЕС не сможет помочь Украине с покупкой газа, дав понять, что и в российской казне лишних 5 миллиардов долларов нет. Теперь государственные чиновники и представители «Газпрома» будут раз за разом муссировать тему платежеспособности нашей страны, понимая, что помощи Украине ждать неоткуда.

Евгений Магда