Вехи недели: призрак широкой коалиции, контратака Еханурова и газовый пресс России
Слишком уж бесцеремонно Виктор Федорович и Юлия Владимировна пытаются укатать политический ландшафт в собственных интересах...
Призрак широкой коалиции готовится материализоваться в альянс крупнейших парламентских фракций и примкнувших к ним сочувствующих. Министр обороны Юрий Ехануров осваивает науку побеждать в словесном бою. Леонид Черновецкий вернулся из затянувшегося отпуска. Россия продолжает играть с Украиной в газовые кошки-мышки.
|Тимошенко, Янукович
Есть основания полагать, что переписываемая в четыре руки Конституция по факту не будет ладно скроена и крепко сшита. Основному Закону Украины фатально не везет: в преддверии президентских выборов его уже второй раз пытаются переписать в собственных интересах. Необходимостью расширения парламентской коалиции проникся даже Владимир Литвин, при этом спикер парламента утверждает, будто не принимает участия в переговорах желающих переписать Основной Закон. Виктор Ющенко пообещал всеукраинский референдум в случае продолжения манипуляций с Конституцией, но его угрозы, похоже, не пугают тех, кто хочет законсервировать власть в стране на двоих. Заметно прибавится работы украинским уфологам. Помнится, Юлия Тимошенко заявляла, что создаст коалицию с Партией регионов только после своего похищения инопланетянами. Осталось выяснить, когда же произошел этот знаменательный для политической жизни страны момент.
|Инна Богословская
Ожидаемое конституционное танго Партии регионов и БЮТ ломает некоторые безобидные президентские планы. Например, Виктор Ющенко мечтательно высказался о притоке свежей крови на Банковую, очевидно, не предполагая под этим назначение шефом президентского секретариата Веру Ульянченко. Вот только наплыва желающих подставить плечо главе государства не наблюдается не только среди выпускников Гарварда и Сорбонны, но и обладателей дипломов украинских вузов. Недавний же хозяин Банковой, Виктор Балога, решил умеренно фрондировать: осудил увольнение начальника управления СБУ по Одесской области Анатолия Матиоса и призвал Президента не прикрывать коррупцию, а уволить министра обороны Юрия Еханурова.
|Юрий Ехануров
|Леонид Черновецкий
Судя по всему, у создающегося альянса БЮТ и Партии регионов есть и экономическая подоплека. Ни для кого не секрет, что ситуация в газовой сфере складывается весьма непростая. Российский премьер Владимир Путин, например, хладнокровно выяснил у президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что ЕС не сможет помочь Украине с покупкой газа, дав понять, что и в российской казне лишних 5 миллиардов долларов нет. Теперь государственные чиновники и представители «Газпрома» будут раз за разом муссировать тему платежеспособности нашей страны, понимая, что помощи Украине ждать неоткуда.
Евгений Магда