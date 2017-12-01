"Народный фронт" предлагает установить ответственность за публичное унижение Революции Достоинства

Парламентская фракция "Народный фронт" будет инициировать внесение изменений в законодательство относительно установления ответственности за публичное унижение Революции Достоинства, памяти "Небесной сотни" и всех героев, погибших в борьбе за независимость и свободу страны.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Народный фронт" считает недопустимыми циничные высказывания о героических страницах украинской истории, в которых начинают прибегать представители пророссийской "пятой колонны", мечтая переписать историю по кремлевским клише в рамках пропаганды страны-агрессора.

В частности, мы убеждены, заявление депутата Мураева на его телеканале, в котором он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом" - это четкий сигнал того, что антиукраинские силы начали все больше расправлять плечи и перешли в прямую и открытую информационную атаку на страну, на наши символы и наших героев. Это прямой вызов каждому гражданину нашего государства, семьям погибших, нашим бойцам, которые стоят сегодня на востоке Украины против российских орд, каждому патриоту. Российская агентура, которой удалось спрятаться за мандатами, испытывает нас на готовность проглотить их грубые информационные атаки. Однако мы должны и дадим им ответ.

Мы считаем, что Революция Достоинства должна быть защищена законодательно. Любые попытки унижения нашей Революции должны тянуть за собой ответственность. Так же, как попытки отрицать Голодомор или унизить украинский флаг.

В то же время, мы обращаемся ко всем проукраинским демократическим фракциям Верховной Рады Украины поддержать такую инициативу".