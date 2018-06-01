Насколько вероятна отмена политической реформы?

Если подвергать сомнению реформу, то сомневаться нужно и в результатах президентских выборов... Если Конституционный суд упразднит реформу, это решение вступит в силу немедленно... Может повториться политический кризис, который был в конце 2004 года... Мнения политиков и экспертов Виктор Мусияка, экс народный депутат, лидер партии «Вперед, Украина!»:

Если подвергать сомнению реформу, то сомневаться нужно и в результатах президентских выборов

Эта идея витала в политическом воздухе еще с момента внесения изменений в Конституцию – и она не нова. Но новость в том, что такой процесс инициирует политическая сила, которая непосредственно связана с Президентом, что дает основания считать: к этой инициативе приобщился и сам Президент. Конечно, раньше он повторял, что не будет инициировать отмену конституционной реформы, но всегда найдутся политические силы, какие могут это сделать…

Я считаю такие действия политически безответственными с точки зрения интересов общества, с точки зрения того, что не просчитываются последствия. Такие действия могут привести к хаосу – как правовому, так и политическому, более того, это может привести и к постановке вопроса о легитимности избрания самого Президента, поскольку изменения к Конституции принимались в пакете с изменениями к закону о выборах Президента.

Я видел интервью Петра Порошенко, которой рассказывал, что, мол, на пакетное голосование согласились, чтобы кровь не пролилась, но в действительности главная цель была – изменить закон о выборах, поэтому и пошли на такой вариант. Очевидно, что пошли на это, готовясь к тому, чтобы потом не выполнять.

Я не хочу сейчас говорить о том, есть ли основания для отмены политреформы. Но и для политиков, которые занимаются законодательным процессом, и для Конституционного суда, по-видимому, должно быть ясно, что когда речь идет о Конституции, то существует единственный порядок внесения изменений в ее текст – предусмотренный разделом 13 Конституции. (так же, как принималась политическая реформа. – Ред.). Изменить Конституцию можно только в том порядке, которой предусмотрен в самой Конституции, а не путем отмены, изменения, признания недействительным закона, которым изменения были внесены.

Поэтому, думаю, все эти факторы должны быть еще раз учтены. Политические силы, какие инициируют пересмотр реформы, имели все, но они бездарно все выпустили из своих рук.

Просчитывать нужно – не нарветесь ли на еще более негативный для вас результат…

Вспомните, 8 декабря 2004 года, голосовались сразу три закона в пакете: два об изменениях к Конституции, один – об изменениях к закону о выборах. Следовательно, может быть подвергнуто сомнению и принятие в пакете закона об изменениях к закону о выборах. Тем более, что буквально через пару дней после того голосования Конституционный суд вынес решение о неконституционности целого ряда положений того закона в новой редакции.

Единственное, что я не понимаю, зачем это все делается? Не трогайте ничего, мы все согласились с результатами выборов и изменениями к Конституции. Давайте идти дальше… Эти изменения к Конституции – не наилучшие, более того, я называю их наихудшим вариантом из всех, какие предлагались, так давайте их совершенствовать. Ведь если будет затронут вопрос об отмене результатов реформы, то сразу будет собрано соответствующее количество подписей депутатов и поставлен вопрос о неконституционности изменений к закону о выборах. Оба закона могут быть подвергнуты сомнению. Если этот закон, которой дал возможность Президенту стать Президентом, будет признан неконституционным, в этом случае сомнению может быть подвергнут сам факт выборов. Это новые обстоятельства для Верховного суда: подвергается сомнению решение ЦИК о признании выборов Президента.

Я комментирую все это с болью в сердце, потому что я не хотел бы, чтобы все это возникло. Если мы реально, а не обманывая народ, говорим о нашем европейском выборе, то составляющая часть европейского выбора – это и европейская модель системы власти. Почему же вы не хотите ее сделать европейской? Скажите, где вы видели такую систему власти в Европе?

Анатолий Матвиенко, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления: Если Конституционный суд упразднит реформу, это решение вступит в силу немедленно Решения Конституционного суда не имеют обратного действия. Какие бы решения не были приняты, они вступают в силу с момента их принятия. При этом все остаются при своих должностях – премьер-министр, депутаты, Президент... Другое дело, что изменятся их полномочия и функции – если, гипотетически, решение об отмене политриформы будет принято. Но я в это не верю.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»: Может повториться политический кризис, который был в конце 2004 года

Если этот вопрос озвучивается, значит он имеет основания. Во всяком случае к этому есть интерес и в БЮТ, и у “Нашей Украины”, и разговоры об отмене реформы продолжаются не первый год. Сейчас такая политическая ситуация, что соответствующее обращение депутатов (касательно конституционности политреформы. – Ред.) может появиться в ближайшие дни. Можно прогнозировать, что на это каким-то образом ответит и “антикризисная” коалиция. В частности, поднимет вопрос касательно легитимности третьего тура выборов и непризнания президентства Ющенко. Вот карты на столах обоих игроков. Думаю, в этой ситуации многое будет зависеть от позиции Конституционного суда. Поскольку есть определенные правовые аргументы касательно оспаривания легитимности процедуры принятия изменений к Конституции.

Но изменения вступили в силу. Нужно также учитывать политическую конъюнктуру – если будет упразднена политическая реформа, это приведет к целому ряду очень острых политико-правовых коллизий, и может повториться политический кризис образца конца 2004 года.

Нет оптимального выхода из этой ситуации – в случае отмены политреформы. Мы не можем вернуться к ситуации, которая существовала раньше в политически-правовом смысле. Лучше искать согласованный выход из нынешних проблем и противоречий.

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии: Не верю, что в Конституционном суде найдутся провокаторы политического кризиса Невозможно реализовать этот план. Это просто попытка консолидации вокруг понятного для людей задания. Грубо говоря, “Наша Украина”, потеряв поддержку общества, потеряв возможность влиять на определенный участок власти через Президента, не видит другого пути, как опять отвоевать для Президента большой объем власти, в надежде на то, что он сможет поделиться этой властью с ними.

Но мне это кажется нереальным. Невзирая на все разговоры о том, что в КС большой процент сторонников Президента. При нынешних обстоятельствах – когда коалиционное правительство имеет стойкое большинство в парламенте, а Президент, имея в свое время все полномочия Кучмы, в этом плане никак себя не проявил (в частности, никакие реформы начаты не были, бандиты в тюрьмах не очутились и так далее), не верю, что в Конституционном суде найдутся провокаторы политического кризиса.

Игорь Колиушко, советник Президента: Вероятность отмены – очень невысока То, что решение Конституционного Суда по вопросу изменений к Основному Закону может повлечь за собой отмену результатов президентских выборов, считаю полной бессмыслицей. Юридически эти вещи никак не связаны.

Договоренность голосовать в пакете была исключительно политической, и это не может иметь юридических последствий.

Более того, противоположная Президенту сторона уже неоднократно нарушала эти договоренности. Например, закон о внесении изменений в Конституцию в части местного самоуправления (3702-1), который 8 декабря 2004 года голосовался в этом же пакете, после позитивного вывода КС был переписан парламентом и сделан в такой редакции, что теперь не может быть поддержан.

А что касается судьбы закона об изменениях к Конституции от 8 декабря 2004 года, то мне кажется, вероятность его отмены или пересмотра является очень небольшой. Я, честно говоря, не верю в это. Думаю, всем необходимо готовиться к тому, что Конституция нуждается в новых изменениях, какие должны учесть заложенные 8 декабря изъяны.

Елена Гитлянская