Очередную антиукраинскую книгу написали помощники Путина?

Российская власть воюет с нами, но России не видать победы в этой информационной войне, потому что она не знает нас… Тупой хохол не понимает, что Голодомора не было… Янукович тоже враг Кремля?..

В Москве издана повесть, подробно описывающая прошлые президентские выборы в Киеве, внутреннюю кухню штаба Виктора Януковича (в книге – Янушевича), биографии основных украинских политиков. У украинской публики появился шанс узнать своих настоящих героев.

В Киев из России прибыла очередная антиукраинская книженция «Американское сало». Я заказала ее в Интернет-магазине после того, как мне сказали, что рекламой сего произведения завешано все московское метро. А еще – когда на встрече с настоящими русскими (под настоящими имею в виду оппозиционных журналистов и независимых исследователей) Игорь Чубайс выразил сожаление, что такие книги, как эта, массово издаются в России.

Однажды в частной беседе самый взвешенный из бывших украинских министров иностранных дел Анатолий Зленко увещевал меня: «Не отвечайте в прессе на резкие заявления российского руководства, это прерогатива МИДа, который найдет нужный тон и формулу. Неконфликтное восприятие уже само по себе ценность. Не поддавайтесь провокациям одиозных российских телеведущих, будьте выше всего этого». – «Анатолий Максимович, вы абсолютно правы. Но скромной украинской журналистке сложно быть выше премьер-министра и президента России, которые не всегда выбирают выражения», – возразила я. Хотя, позже, приняв просьбы Зленко, старалась попридержать язык, пропускать мимо ушей комментарии марково-затулиных, и не смотреть лишний раз антиукраинские телепрограммы.

Но эта книга сама попросилась в руки. Прочитала. Посмеялась. Российская власть воюет с нами, но России не видать победы в этой информационной войне по той простой причине, что она не знает нас. Писать тексты для украинцев – это не ракеты изобретать. Тут необходим тонкий подход. Тут не шершавый язык плаката нужен, не тупая пропаганда. А поэтому – да простит меня г-н Зленко. Я позволю себе маленькую рецензию-пересказ сего ветвистого и крепко-путинского произведения. Постараюсь не выходить за рамки приличия.

Непозволительная связь штабиста Янушевича и российской журналистки

Трудно определить жанр произведения. Местами это исторические лекции на тему (а была ли страна Украина, а был ли украинский язык). Лекции читают «выдающиеся российские историки Глеб Павлонский и Марат Гельбах». (Реальные кремлевские политтехнологи – Глеб Павловский и Марат Гельман). Невероятную историческую осведомленность проявляет также каждый встречный – поперечный портье, таксист и сантехник, которые, исповедуя «научные концепции» Павлонского – Гельбаха, доказывают, что украинского народа не было и украинского языка тоже не было. А были только безграничные благодеяние для «окраины» Российской Империи.

Временами книга – это лирическая мелодрама. Помощник кандидата в президенты Виктора Янушевича Николай Козак пребывает в любовной связи с очень смышленой московской журналисткой, которая приехала в Киев описывать избирательную кампанию, и они иногда ссорятся, поскольку он тупой хохол не понимает, что Голодомора не было, а разгромить Запорожскую Сечь было на самом деле очень правильно.

Временами книга – это такая «международная мемуаристика». Российский автор описывает сцену, когда госсекретарь США Лиза Райс объясняет послу США в Украине Хербсту. «Джон, ты едешь в страну, которая больше похожа на кисель… Это совершенно искусственное государство, где нет общего языка, общей культуры».

Конечно же, Америка – уж никак не Россия, и ничего подобного госсекретарь США и подумать не могла, не то что сказать. Это, помнится, только российский «знаток» истории Владимир Путин сказал что-то очень похожее президенту Бушу: «Знаешь, Джордж, Украина даже не государство…» Или вот в еще одном выступлении Лиза Райс говорит о России, что надо лишить девушку (Россию) иллюзий. Вряд ли американка могла опуститься до такого уровня. Но точно известно, что эти же слова на пресс-конференции в январе нынешнего года высказал об Украине российский премьер Владимир Пути. «Надо лишить девушку (Украину) иллюзий», – сказал он, имея ввиду, что наша газотранспортная система не единственный выход для России.

Неужели книгу писали спичрайтер самого Владимира Путина?

Как Прутник, Герман и Левенец выгнали из Киева Гельмана

Но особенно я признательна автором произведения за их характеристики и биографии украинского политикума. Они и правда сделали большое дело для Украины. Они подняли мое уважение к некоторым нашим политикам. Авторы источали ненависть к президенту Кушме (Кучме), который забыл свое прошлое (?) и продался украинским националистам. Подчеркивали презрение к помощнику Януковича Клюквину (Андрею Клюеву?), который остался шахтерским парнем, заваривающим чай в алюминиевой чашке, и не сумел оценить гениальных российских политтехнологов Павлонского и Гельбаха, конечно. Последних нанял умный Медведшук (Медведчук?). Кстати, Медведшук единственный, о ком авторы не пишут плохо. В России кумовьев, видать, тоже не обижают. Тем более что если это кумовья Путина.

Но вернемся к нашим политикам, которые отнюдь не бараны. И, наверняка, всеобщего журналистского поощрения заслуживают Левенец (Юрий Левенец – политтехнолог Януковича на прошлых выборах), Герман (депутат ПР Анна Герман) и Прудник (Эдуард Прутник). Это, если верить книге, именно та троица, которая не верила Гельбаху, а когда он сказал, что не было никакой тысячелетней государственности Украины, просто взбесились и выгнали его из штаба.

Кроме того, по мнению авторов, именно эти трое заставили кандидата «перейти на украинскую мову, которой он не владеет. Естественно, что он ничего кроме смеха, не вызвал».

Напомню, что на самом деле украинский язык Виктор Федорович освоил блестяще и разговаривает на нем, в отличие от русского, без какого-либо донецкого акцента.

Вряд ли биография кандидата в президенты Ищенко (Ющенко?), Юлии Тимоченко (Тимошенко?) заслуживают особого внимания. Они ничем не отличаются от уже опубликованной в российской прессе антиукраинщины. Этот пересказ был скучный и банальный. Правда, одно новшество – авторы переключились на детей политиков. Получилось иногда забавно, а иногда – грубо. Дочь Юлии Тимоченко, Анжелка, в описании авторов, довольно распущенная, вся познавшая девица. А зять Тимоченко, тупой рокер, которого ее пиарщики специально нашли в Америке для Анжелки, чтобы внуки Юлии имели американское гражданство.

Ну что сказать, в стране, где главными героинями прошлого и современности являются Екатерина Вторая и Ксюша Собчак, дети элиты представляются именно такими. Им хотелось бы думать, что дети украинских лидеров ведут не менее беспорядочную жизнь, чем типичные российские держиморды и мажоры.

Мы умеем над собой посмеяться, и от всей души сочувствуем россиянам, которые практически ничего не знают о детях своих лидеров. И смеяться над собой почему-то не умеют.

Антиамериканский пафос

Но не будем питать иллюзий, как советуют Владимир Путин и Лиза Райс. Книга не о нас. Главная цель книги – показать мерзость Америки, которая хочет поработить Россию и все живое на земле. Но у авторов еще наслаивается личное…

Русские политтехнологи всегда воспринимали украинские выборы как свой рынок. Они, даже ничего не умея, умудрялись разводить отечественных политиков на десятки миллионов долларов с иногда нулевым результатом. Они, по некоторым, данным, раскошелили на десятки миллионов в 2002 году СДПУ(о), чтобы провести в парламент партию с результатом в 8 процентов. А могли потратить меньше, но вообще никого не провести, так было с так называемой Командой озимого поколения в том же 2002 году. Наклевывался большой и богатый клиент Янукович, и тот отказался от их услуг. Рынок уходит из рук, и, судя по всему, безвозвратно. Наверное, поэтому политтехнолог Пол Монофорт (Манафорт?) вызывает у авторов почти такую же ненависть, как Лиза Райс. По версии авторов, Монофорт – это «троечник, которого подобрала Лиза Райс специально для Янушевича», а вокруг него «одни мерзкие рожи». Авторы думают, что благодаря Монофорту Янушевич тоже продался Америке. Не любят гельбахи и павлонские Монофорта, ведь это ему достались миллионы «регионалов», а подлый Янушевич не только украинский язык выучил, но и в теннис научился играть, похудел, похорошел и хорошо держится. Что и говорить: подлые янки!

О том, как они описывают отравление Ющенко – не будем. Люди не чувствуют грани, за которой плоский пропагандистский «юмор» превращается в злобный цинизм. Изменения на лице нашего Президента они называют не иначе, как «бобон на роже». Впрочем, если их политтехнологи скандалили по поводу того, что российские телеканалы якобы неправильно показывают маленький рост российского президента Медведева, то как они могут щадить украинского президента? Вот они высказывают новую версию, намекают, что сами американцы и отравили Виктора Андреевича.

По версии людей, написавших книгу, это американцы проплатили инцидент на Тузле – это когда российские военные стали сооружать в Керченском проливе дамбу к упомянутому острову. Кому платили Штаты? Выходит Кремлю, ведь песок в воду сыпали русские. Американцы якобы позволили Ющенко «пообещать» Крым татарам, американцы, а именно финансовый злодей Соснос (Сорос?) сначала всячески помогает бедным странам, а потом дерет с них три шкуры. Конечно, по мнению авторов, Америка – это не только геополитическая мерзость. Там тоже есть нищета, а люди в Америке (цитирую) «питаются дерьмом, и колбаса там дорогая, недоступная, а простым людям доступны только генно-модифицированная колбаса. И метро в Америке грязное, и люди живут в помещении, где один туалет на восемь семей».

И главное, почему книга называется «Американское сало»? Американское сало – это дешевый, некачественный продукт, призванный возмутить украинцев. Ведь сало – извечно украинское лакомство. Это и украинские парни, якобы пушечное мясо для Америки. Это наши парни, которые, по версии авторов, продолжают прибывать в гробах из Афганистана.

Вместо эпилога

Авторы закончили книгу, описав гипотетическое будущее Украины. В Крыму начинается заварушка, взрываются дома, татарские боевики захватывают здание крымского парламента, тонет украинская подлодка из-за того, что ее переоборудовали под стандарты НАТО. И тут на сцене появляется новый, никому пока не известный, украинский президент. Военный, жесткая рука, генерал Колея. И приводит эту жесткую руку, кто бы вы думали? Коля Козак, который работал «принеси-подай» у Янушевича. И, конечно, ему помогает его невеста, та самая смышленая московская журналистка. В самом конце проходит мысль, что эту жесткую руку (генерала Колею) приводит на самом деле Москва. Она подсовывает Янушевичу Павлонского и Гельбаха, чтобы они провалили выборы продавшегося Америке Янушевича, и устраивает взрывы. Украина рвет с Америкой, а Коля Козак под рефрены о несуществующей украинской нации женится на московской журналистке. Книга заканчивается… Продолжения, скорее всего не будет. Думаю, авторы просто не представляют, что делать с героями дальше.

А любому украинскому читателю остается порадоваться. Если вы дочитаете до конца книгу, что непросто (я одолела четыреста страниц, чтобы описать все объективно), то поймете, что у нас все нормально. Что слеза конкретного украинского ребенка для нас важнее имперской алчности, что все наши политики – плюс-минус отдельные взгляды – любят свою страну Украину и что есть в этой стране и свобода, и демократия. Конечно, еще не Америка, но все-таки уже далеко не Россия.

Маша Мищенко