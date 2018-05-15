Кого посадит на свое место Вера Ивановна?

К трехлетней деятельности Вакараша на посту первого заместителя губернатора Киевщины у людей и СМИ „возникли вопросы”. И касаются они все той же дорогой земли под Киевом...

После назначения Веры Ульянченко главой СП осталась вакантной чрезвычайно „хлебная” должность губернатора Киевщины. Невзирая на все старания чиновников Киевской обладминистрации и руководства облсовета („Наша Украина” и БЮТ слились тут в трогательном единении), недодерибаненной земли в немалой по территории области осталось еще довольно много. А еще здесь живет достаточно народу, то есть избирателей.

Потому вакансия вызывала большую заинтересованность ведущих политиков и политических сил. Было понятно, что такую должность Вера Ивановна и ее шеф кому-нибудь не отдадут. Лишь самому надежному и самому преданному человеку. На кону – большие деньги и определенный админресурс. И то, и другое в канун избирательной кампании нужно как воздух.

Из-за этого предложение Кабмина назначить главой КОГА экс-премьера Валерия Пустовойтенко выглядело скорее просто как попытка подразнить Банковую. Президент вынужден был рассказывать СМИ о „провокативном стиле подачи кандидатуры”, о пенсионном возрасте Валерия Павловича и выглядеть „обидчиком старого и заслуженного кадра”.

Ясно было и то, что Ющенко принципиально не вернет на должность своего прежнего соратника, а в настоящее время ядовитого критика Евгения Жовтяка. Невзирая ни на какие судебные решения. Даже если бы то был Европейский суд по правам человека.

Вместо этого в печати начали писать о том, что госпожа Ульянченко фактически решила этот важный кадровый вопрос. Якобы глава государства согласился с ее предложением назначить губернатором ее „боевого заместителя” Виктора Вакараша. Непрямым подтверждением этой информации стало знаковое назначение Виктора Михайловича членом Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”. В интересах этой кандидатуры играет и недвусмысленно выраженная готовность сотрудничать с ним председателя Киевского облсовета бютовца Владимира Майбоженко: „Он хорошо знает область, хорошо работает, и претензий к нему у нас нет. К тому же он - классический хозяйственник, не привязанный к какой-то политической силе”.

Уроженец села Новая Синжерея Лазовского района Молдавской ССР 6 лет прослужил в армии и только потом поступил в Киевский нархоз, который и закончил в 1985 году. Заканчивал „заушно”, поскольку с 1981-го по 1989 год работал в аппарате министерства строительства. По некоторой информации, уже тогда близко познакомился с будущим мэром Александром Омельченко. С сентября 1989 года по апрель 2005-го работал на должностях заместителя и первого заместителя Советской и Шевченковской РГА г. Киева.

С апреля 2005 года возглавлял Главное управление жилищного хозяйства Киевской горгосадминистрации, а в июле 2006-го был назначен первым заместителем председателя Киевской обладминистрации.

По мнению автора этих строк, Вакараша положительно характеризует информация некоторых СМИ о том, что он выступал на должности начальника управления КГГА как антагонист нового мэра Леонида Черновецкого. Якобы его назначение в областную администрацию произошло не без содействия Омельченко, который хотел насолить Черновецкому. Впрочем, гуляли слухи, что господин Вакараш еще в 90-ые годы, работая в Советской, а позже Шевченковской РГА, достаточно активно сотрудничал с Верой Ульянченко, которая в те времена представляла в столице интересы одесского судоходного концерна „Бласко”. По одной из версий, он помогал будущему губернатору решать вопрос недвижимости.

Кстати, как утверждают эксперты „особые” отношения с Черновецким помогли Вакарашу эффективно защитить от посягательств „космического мэра” 29 спорных земельных участков в пригороде общей площадью 4000 га.

Но к трехлетней деятельности на посту первого заместителя губернатора Ульянченко у людей и СМИ, как говорят „возникли вопросы”. И вопросы эти касаются все той же ценной земли под Киевом, которую Виктор Михайлович защищал от Леонида Михайловича.

Приведем характерную цитату из журнала «Корреспондент»: „В том, что в Киевской области через землю невозможное возможно, недавно убедилась Валентина Полтавец, заместитель мэра города Украинка. Как-то утром на новостийном сайте в Интернете она увидела копию документа, из которого вытекало, что обладминистрация отдала лес, который принадлежит местному горсовету, некоему гражданину Алексею Фролову. Когда Полтавец узнала подробности, то была шокирована. Оказалось, что в один день, 29 сентября 2007 года, областное начальство выделило 72 участка по 0,99 га для сельскохозяйственных потребностей неизвестным лицам. "Овраги, болота, сосны – попробуйте здесь что-то вырастить", – иронизирует Полтавец, из окна машины показывая густой сосновый лес, еще не тронутый новыми владельцами. "Сегодня такая земля стоит $20–40 тыс. за сотку. А ее выделили бесплатно! То есть, цена вопроса – минимум $144 млн..", – оперирует неслыханными суммами заместительница мэра. Почему все это богатство раздали нескольким людям и именно по 0,99 га, для Полтавец не секрет. Ведь на бесплатную передачу 1 га леса нужно решение Верховной Рады. А если не хватает всего одной сотки до такой площади, хватит решения областной власти. Что и сделал ВИКТОР ВАКАРАШ, заместитель главы Киевщины, который в своих письмах-распоряжениях передал лесную землю”.

В ответ на попытки Полтавец получить объяснение пошли отказы и отписки. "Особенно отличилось Государственное лесное хозяйство. Нам ответили, что половину леса под якобы сельскохозяйственные потребности позволили передать, потому что он очень густой", – возмущается она.

Власти Украинки в лице мэра Павла Козырева оперативно выступили с заявлением о незаконности выделения Киевской областной государственной администрацией 70 га городской земли частным лицам. Оно было принято без согласования с городским советом Украинки.

В заявлении подчеркнуто, что Киевская ОГА не имела законных оснований рассматривать обращения граждан о выделении земельных участков, поскольку эти вопросы находятся в компетенции исключительно городских и районных администраций. Согласно со стратегическим планом развития Украинки, эти территории были предназначены для реализации проекта «Украинка-2». Проект предусматривал строительство на территории площадью около 170 га нового жилищного комплекса, бизнес-центра и туристического комплекса.

Депутаты Украинского горсовета и городской председатель Козырев направили обращение главе Киевской ОГА Вере Ульянченко и председателю Киевского облсовета Владимиру Майбоженко с требованиями отменить письма-разрешения. Обратились в прокуратуру.

Никто ничего не отменял.

Об уровне “защищенности” участников сделки и самого „подписанта” Вакараша может свидетельствовать тот факт, что Павел Козырев лично передал в руки Президента Украины Виктора Ющенко уже повторное обращение жителей Украинки с подробным изложением ситуации вокруг «золотой земли». Но и после этого реакции никакой не было.

Не совсем понятной осталась роль Вакараша в теневом перераспределении 20 га леса возле села Мархаливка Васильковского района, который происходил по точно такой же схеме, как и в предыдущем случае. Глава райадминистрации утверждал, что имел разрешение от Вакараша, а сам Виктор Михайлович прокомментировал это утверждение фразой-чудом казуистики: мол, если такое согласие и было дано, то областная госадминистрация просила районную власть действовать исключительно в рамках законодательства.

Бывало, что такие истории все-таки заканчивались хоть какой-то реакцией официальных инстанций. В апреле прошлого года на коллегии Киевской областной прокуратуры прокурор области Александр Гардецкий остро раскритиковал Виктора Вакараша за ряд решений об изменении целевого назначения 97 (!) гектаров лесных угодий в Макаривском районе. Прокуратура вынесла протест на решения, подписанные Вакарашем. И тогда Вера Ивановна была вынуждена своим распоряжениям привести настоящие документы в соответствие с законом. Как писал тогда один из сайтов „пан Вакараш даже выговора не получил. Ну, Вера Ивановна всегда была лояльна к своим...”

И это чистая правда. И Вера Ивановна, и Виктор Андреевич всегда были очень лояльными к „своим”. Но у жителей Киевщины вопросы все равно остаются...

Николай Писарчук