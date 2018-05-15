Кого посадит на свое место Вера Ивановна?

Кого посадит на свое место Вера Ивановна?

14:05, 29 мая 2009
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К трехлетней деятельности Вакараша на посту первого заместителя губернатора Киевщины у людей и СМИ „возникли вопросы”. И касаются они все той же дорогой земли под Киевом...

К трехлетней деятельности Вакараша на посту первого заместителя губернатора Киевщины у людей и СМИ „возникли вопросы”. И касаются они все той же дорогой земли под Киевом...

Вира Ульянченко
После назначения Веры Ульянченко главой СП осталась вакантной чрезвычайно „хлебная” должность губернатора Киевщины. Невзирая на все старания чиновников Киевской обладминистрации и руководства облсовета („Наша Украина” и БЮТ слились тут в трогательном единении), недодерибаненной земли в немалой по территории области осталось еще довольно много. А еще здесь живет достаточно народу, то есть избирателей.

Потому вакансия вызывала большую заинтересованность ведущих политиков и политических сил. Было понятно, что такую должность Вера Ивановна и ее шеф кому-нибудь не отдадут. Лишь самому надежному и самому преданному человеку. На кону – большие деньги и определенный админресурс. И то, и другое в канун избирательной кампании нужно как воздух.

Из-за этого предложение Кабмина назначить главой КОГА экс-премьера Валерия Пустовойтенко выглядело скорее просто как попытка подразнить Банковую. Президент вынужден был рассказывать СМИ о „провокативном стиле подачи кандидатуры”, о пенсионном возрасте Валерия Павловича и выглядеть „обидчиком старого и заслуженного кадра”.

Ясно было и то, что Ющенко принципиально не вернет на должность своего прежнего соратника, а в настоящее время ядовитого критика Евгения Жовтяка. Невзирая ни на какие судебные решения. Даже если бы то был Европейский суд по правам человека.

Вместо этого в печати начали писать о том, что госпожа Ульянченко фактически решила этот важный кадровый вопрос. Якобы глава государства согласился с ее предложением назначить губернатором ее „боевого заместителя” Виктора Вакараша. Непрямым подтверждением этой информации стало знаковое назначение Виктора Михайловича членом Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”. В интересах этой кандидатуры играет и недвусмысленно выраженная готовность сотрудничать с ним председателя Киевского облсовета бютовца Владимира Майбоженко: „Он хорошо знает область, хорошо работает, и претензий к нему у нас нет. К тому же он - классический хозяйственник, не привязанный к какой-то политической силе”.

Уроженец села Новая Синжерея Лазовского района Молдавской ССР 6 лет прослужил в армии и только потом поступил в Киевский нархоз, который и закончил в 1985 году. Заканчивал „заушно”, поскольку с 1981-го по 1989 год работал в аппарате министерства строительства. По некоторой информации, уже тогда близко познакомился с будущим мэром Александром Омельченко. С сентября 1989 года по апрель 2005-го работал на должностях заместителя и первого заместителя Советской и Шевченковской РГА г. Киева.

С апреля 2005 года возглавлял Главное управление жилищного хозяйства Киевской горгосадминистрации, а в июле 2006-го был назначен первым заместителем председателя Киевской обладминистрации.

Виктор Вакараш
По мнению автора этих строк, Вакараша положительно характеризует информация некоторых СМИ о том, что он выступал на должности начальника управления КГГА как антагонист нового мэра Леонида Черновецкого. Якобы его назначение в областную администрацию произошло не без содействия Омельченко, который хотел насолить Черновецкому. Впрочем, гуляли слухи, что господин Вакараш еще в 90-ые годы, работая в Советской, а позже Шевченковской РГА, достаточно активно сотрудничал с Верой Ульянченко, которая в те времена представляла в столице интересы одесского судоходного концерна „Бласко”. По одной из версий, он помогал будущему губернатору решать вопрос недвижимости.

Кстати, как утверждают эксперты „особые” отношения с Черновецким помогли Вакарашу эффективно защитить от посягательств „космического мэра” 29 спорных земельных участков в пригороде общей площадью 4000 га.

Но к трехлетней деятельности на посту первого заместителя губернатора Ульянченко у людей и СМИ, как говорят „возникли вопросы”. И вопросы эти касаются все той же ценной земли под Киевом, которую Виктор Михайлович защищал от Леонида Михайловича.

Приведем характерную цитату из журнала «Корреспондент»: „В том, что в Киевской области через землю невозможное возможно, недавно убедилась Валентина Полтавец, заместитель мэра города Украинка. Как-то утром на новостийном сайте в Интернете она увидела копию документа, из которого вытекало, что обладминистрация отдала лес, который принадлежит местному горсовету, некоему гражданину Алексею Фролову. Когда Полтавец узнала подробности, то была шокирована. Оказалось, что в один день, 29 сентября 2007 года, областное начальство выделило 72 участка по 0,99 га для сельскохозяйственных потребностей неизвестным лицам. "Овраги, болота, сосны – попробуйте здесь что-то вырастить", – иронизирует Полтавец, из окна машины показывая густой сосновый лес, еще не тронутый новыми владельцами. "Сегодня такая земля стоит $20–40 тыс. за сотку. А ее выделили бесплатно! То есть, цена вопроса – минимум $144 млн..", – оперирует неслыханными суммами заместительница мэра. Почему все это богатство раздали нескольким людям и именно по 0,99 га, для Полтавец не секрет. Ведь на бесплатную передачу 1 га леса нужно решение Верховной Рады. А если не хватает всего одной сотки до такой площади, хватит решения областной власти. Что и сделал ВИКТОР ВАКАРАШ, заместитель главы Киевщины, который в своих письмах-распоряжениях передал лесную землю”.

В ответ на попытки Полтавец получить объяснение пошли отказы и отписки. "Особенно отличилось Государственное лесное хозяйство. Нам ответили, что половину леса под якобы сельскохозяйственные потребности позволили передать, потому что он очень густой", – возмущается она.

Власти Украинки в лице мэра Павла Козырева оперативно выступили с заявлением о незаконности выделения Киевской областной государственной администрацией 70 га городской земли частным лицам. Оно было принято без согласования с городским советом Украинки.

В заявлении подчеркнуто, что Киевская ОГА не имела законных оснований рассматривать обращения граждан о выделении земельных участков, поскольку эти вопросы находятся в компетенции исключительно городских и районных администраций. Согласно со стратегическим планом развития Украинки,  эти территории были предназначены для реализации проекта «Украинка-2». Проект предусматривал строительство на территории площадью около 170 га нового жилищного комплекса, бизнес-центра и туристического комплекса.

Депутаты Украинского горсовета и городской председатель Козырев направили обращение главе Киевской ОГА Вере Ульянченко и председателю Киевского облсовета Владимиру Майбоженко с требованиями отменить письма-разрешения. Обратились в прокуратуру.

Никто ничего не отменял.

Об уровне “защищенности” участников сделки и самого „подписанта” Вакараша может свидетельствовать тот факт, что Павел Козырев лично передал в руки Президента Украины Виктора Ющенко уже повторное обращение жителей Украинки с подробным изложением ситуации вокруг «золотой земли». Но и после этого реакции никакой не было.

Не совсем понятной осталась роль Вакараша в теневом перераспределении 20 га леса возле села Мархаливка Васильковского района, который происходил по точно такой же схеме, как и в предыдущем случае. Глава райадминистрации утверждал, что имел разрешение от Вакараша, а сам Виктор Михайлович прокомментировал это утверждение фразой-чудом казуистики: мол, если такое согласие и было дано, то областная госадминистрация просила районную власть действовать исключительно в рамках законодательства.

Бывало, что такие истории все-таки заканчивались хоть какой-то реакцией официальных инстанций. В апреле прошлого года на коллегии Киевской областной прокуратуры прокурор области Александр Гардецкий остро раскритиковал Виктора Вакараша за ряд решений об изменении целевого назначения 97 (!) гектаров лесных угодий в Макаривском районе. Прокуратура вынесла протест на решения, подписанные Вакарашем. И тогда Вера Ивановна была вынуждена своим распоряжениям привести настоящие документы в соответствие с законом. Как писал тогда один из сайтов „пан Вакараш даже выговора не получил. Ну, Вера Ивановна всегда была лояльна к своим...”

И это чистая правда. И Вера Ивановна, и Виктор Андреевич всегда были очень лояльными к „своим”. Но у жителей Киевщины вопросы все равно остаются...

Николай Писарчук

 

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