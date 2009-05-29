Мудро и ответственно по-Литвину: если Президентом станет «кто-то третий»

11:46, 29 мая 2009
Политика
1469

В противном случае будут разборки

 Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что у Украины есть будущее только в том случае, если следующим Президентом  станет не Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ, а «кто-то третий».

Такое мнение спикер выразил в интервью газете «Левый берег».  По словам В.ЛИТВИНА, “грядущая схватка будет крайне жестокой, залечить  неизбежный в случае победы одного из этих политиков раскол Украины будет  невозможно».

 Как считает председатель ВР, В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО должны понимать, что  единственный выход для них – сосуществовать, контролируя друг друга,  пытаясь выстраивать систему сдерживания и противовесов. «Ведь если кто-то из них  станет Президентом, в стране начнется новый передел собственности. Причем  все будет куда серьезнее, чем в начале 90-х», - добавил он.

 Как сказал В.ЛИТВИН, «когда 10-15 лет назад разбирали государственную  собственность, люди возмущались, но тихо, ведь, по сути, лично их это не  касалось». «Но сейчас, когда практически вся экономика находится в частных руках, будут отбирать у собственников. Понятно, что никто не захочет  добровольно отдавать. А это, несомненно, приведет к разборкам. Допустить  этого нельзя», - подчеркнул спикер.

 По его словам, «люди, имеющие серьезные интересы в этой стране, не хотят,  чтобы у кого-то из этих политиков был «контрольный пакет». «Я думаю, что  на  следующих выборах должны совпасть интересы простых людей и крупного  капитала. Это возможно только в том случае, если следующим Президентом станет не ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ, а кто-то третий», - заявил В.ЛИТВИН,  выразив надежду, что «народ на очередных выборах поступит мудро и  ответственно».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter