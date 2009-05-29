Мудро и ответственно по-Литвину: если Президентом станет «кто-то третий»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что у Украины есть будущее только в том случае, если следующим Президентом станет не Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ, а «кто-то третий».

Такое мнение спикер выразил в интервью газете «Левый берег». По словам В.ЛИТВИНА, “грядущая схватка будет крайне жестокой, залечить неизбежный в случае победы одного из этих политиков раскол Украины будет невозможно».

Как считает председатель ВР, В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО должны понимать, что единственный выход для них – сосуществовать, контролируя друг друга, пытаясь выстраивать систему сдерживания и противовесов. «Ведь если кто-то из них станет Президентом, в стране начнется новый передел собственности. Причем все будет куда серьезнее, чем в начале 90-х», - добавил он.

Как сказал В.ЛИТВИН, «когда 10-15 лет назад разбирали государственную собственность, люди возмущались, но тихо, ведь, по сути, лично их это не касалось». «Но сейчас, когда практически вся экономика находится в частных руках, будут отбирать у собственников. Понятно, что никто не захочет добровольно отдавать. А это, несомненно, приведет к разборкам. Допустить этого нельзя», - подчеркнул спикер.

По его словам, «люди, имеющие серьезные интересы в этой стране, не хотят, чтобы у кого-то из этих политиков был «контрольный пакет». «Я думаю, что на следующих выборах должны совпасть интересы простых людей и крупного капитала. Это возможно только в том случае, если следующим Президентом станет не ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ, а кто-то третий», - заявил В.ЛИТВИН, выразив надежду, что «народ на очередных выборах поступит мудро и ответственно».