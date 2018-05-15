Янукович рискует оказаться в ситуации буриданова осла

Лидер Партии регионов побил рекорд непоследовательности украинских политиков: буквально в течение недели Виктор Янукович то намекал на возможность нахождения взаимопонимания с БЮТ по вопросам внесения изменений в Конституцию, то заявил, что переговоры с «сердечниками» на эту тему год назад как прерваны.

Если тенденция политического поведения Виктора Януковича сохранится, то прогнозировать его вскоре будут не аналитики, а сотрудники Гидрометцентра. Угадывать направление его движения будет все сложнее, и от этого, по идее, должна сильнее всего страдать миллионная Партия регионов. Дело в том, что Янукович осуществляет в движении повороты, которые противоречат не только законам физики, но и здравого смысла. В ситуации хронической политической неопределенности, царящей в Украине не первый месяц, лидер крупнейшей оппозиционной силы не сумел стать центром стабильности и притяжения, а вибрирует вместе с остальными.

Янукович словно задался целью подтвердить, что страдает «президентским недугом»: транслирует ту мысль, которую занес последний посетитель его кабинета перед наступлением «часа Х». Если это прибавляет Виктору Федоровичу значимости в собственных глазах, то его искренне жаль, ведь за годы пребывания в оппозиции он так и не сумел выстроить независимую и уникальную линию поведения. Янукович оказался мастером игры на понижение собственной значимости в ситуации, когда от него для достижения успеха требовалась всего-навсего имитация активных действий.

Виктор Федорович уже успел «порадовать» своих сторонников, когда после двух неудачных попыток отправить правительство Тимошенко в отставку предложил позволить Кабмину доработать до президентских выборов. Эксперты назвали этот шаг победой групп Ахметова и Клюева над тандемом Бойко – Левочкин. «Регионалы» давно неоднородны по основным политическим вопросам, и противоречия то и дело начинают проявляться словно извержение вулкана. Быть может, Янукович забыл нормы обновленной Конституции, которая не предполагает сложения премьером своих полномочий перед новоизбранным главой государства? Или трезво относится к собственной способности победить кризис в кратчайшие сроки не на словах, а на деле. Очевидно, что рассчитывать на консолидацию депутатского корпуса после президентской кампании в нашем случае несколько наивно: слуги народа могут объединиться разве что для противостояния новому Президенту.

Тем удивительнее шараханье лидера «регионалов», который был вполне благодушно настроен 24 мая, но уже 28-го обрушился с резкой критикой на правительство Тимошенко, прогнозируя ухудшение экономической ситуации во втором полугодии текущего года. Неужели Виктора Федоровича так задели «ливийские» выпады Юлии Владимировны? Словно сжигая за собой мосты, Янукович заявил, что переговоры с БЮТ на тему внесения изменений в Конституцию уже год как прекращены, хотя на протяжении последних месяцев различные информированные субъекты политического процесса утверждали обратное. Для полноты впечатлений не хватило разве что обещания пойти на президентские выборы, впрочем, и без него очевидно, что иного, более рейтингового и узнаваемого кандидата в рядах Партии регионов нет.

Чем спровоцирована радикализация Виктора Януковича? Возможно, Ринат Ахметов все же решил стать генеральным спонсором его избирательной кампании, и теперь Виктор Федорович собирается «на классе» реализовать рейтинговое преимущество. Но даже в этом случае Януковичу необходимо превращаться в резкого и бескомпромиссного критика действующей власти, отправляться в тур по стране, призывая сторонников к консолидации. Хотя главный регионал уже больше года возглавляет президентский рейтинг, но при этом абсолютные показатели популярности Виктора Федоровича не растут. Даже лояльный Партии регионов Центр «София» отдает ее вождю порядка четверти голосов, чего маловато для безусловного триумфа в борьбе за пост главы государства. Но регионалы не торопятся начинать массированную агиткампанию и тянут с назначением даты президентских выборов. Это означает, что политическая воля к победе у Януковича начала прорезаться, но финансовой платформы под ней пока нет.

По всей видимости, для Виктора Януковича наступил момент разобраться со своими спонсорами, определившись, кто из них будет удостоен чести осуществлять финансовые инъекции в избирательную кампанию. Не помешает и с избирательным штабом определиться, кто на этот раз станет его руководителем. Януковичу самое время расставить необходимые фишки, ведь ситуация в стране плохо предсказуемая, и может развернуться против него. Демонстрируя пассивность, которую прихлебатели выдают за непоколебимую уверенность в себе, самый популярный политик страны рискует оказаться в ситуации буриданова осла, не способного сделать выбор. Это может привести не только к необходимости угадывать тональность следующего заявления Виктора Федоровича, но и уменьшению его шансов занять президентское кресло.

Евгений Магда