Прогноз от Акимовой: всплеск инфляции произойдет осенью

Народный депутат Украины, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА (фракция Партии регионов) прогнозирует рост инфляции осенью.

Об этом она заявила в интервью журналистам.

По ее словам, в апреле наблюдалось небольшое снижение инфляции. Она подчеркнула, что это временное явление. И.АКИМОВА прогнозирует, что «всплеск инфляции произойдет осенью».

По ее словам, факторами, которые спровоцируют этот рост, будут увеличение дефицита бюджета и его инфляционное покрытие, а также возможна девальвация гривны, если банковская сфера не будет стабилизирована.

По ее словам, на рост инфляции также может повлиять повышение коммунальных платежей, которое отложено на будущее. Оценивая результаты экономической работы правительства, И.АКИМОВА подчеркнула, что падение промышленности составило 32% в этом году. По ее словам, по оценкам экспертов, в первом квартале уровень ВВП снизился на 23-25%. Она подчеркнула, что на сегодня правительством засекречена информация о показателях ВВП. Депутат сообщила, что количество проблемных банков на сегодня растет и уже составляет – 15. Она также добавила, что возросло количество «проблемных кредитов в портфеле банков» до 15-20%.

И.АКИМОВА подчеркнула, что показатель реальной заработной платы за четыре месяца этого года снизился на 10%, а задолженность по заработной плате возросла на 1,5 млрд. грн.