Черновецкий обещает, что тарифы в Киеве останутся самыми низкими в стране

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве "останутся самыми низкими в стране”. Об этом он заявил сегодня, выступая на сессии горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ признал, что уменьшилась доходная часть бюджета, при этом существенно выросли цены на газ и другие энергоносители, но пообещал, что "при этом тарифы в Киеве останутся самыми низкими в стране".

Он также отметил, что все киевляне, которые нуждаются в поддержке – пенсионеры, инвалиды, бюджетники, многодетные семьи и многие другие и дальше будут платить по старым тарифам.

"Я выполню данные мною обещания – эти люди были и будут находиться под моей личной защитой и опекой", - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля с. г. депутаты Киевсовета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации. За это решение проголосовали 63 депутата Киевсовета.

После этого КГГА издала ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 июня. Согласно этим документам, предусмотрено привести существующие сегодня в столице тарифы к экономически обоснованному уровню.