Пинчук станет одним из главных игроков на президентских выборах?

Одним из главных игроков будущих президентских выборов в Украине может стать бизнесмен Виктор ПИНЧУК, пишет еженедельник «Комментарии:».

По мнению издания, существует вероятность того, что зять экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ будет координировать кампании трех "самых раскрученных технических кандидатов" президентской кампании-2010 – Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как стало известно «Комментариям:», В.ПИНЧУК уже проводит совместные встречи некоторых кандидатов из этой тройки, «на которых будущие кандидаты в Президенты, скорее всего, говорят исключительно об искусстве».

Связь В.ПИНЧУКА со всеми тремя прослеживается достаточно легко, отмечает еженедельник. В.ПИНЧУК дважды финансировал политические проекты, первую скрипку в которых играла И.БОГОСЛОВСКАЯ. Кроме того, И.БОГОСЛОВСКАЯ в свое время вела рьяную борьбу с первым Кабмином Юлии ТИМОШЕНКО за активы В.ПИНЧУКА в "Никопольском заводе ферросплавов".

С А.ЯЦЕНЮКОМ, отмечает издание, зятя Л.КУЧМЫ связывает в первую очередь совместная работа в фонде «Open Ukraine», а также слухи о спонсорской помощи В.ПИНЧУКА яценюковскому «Фронту перемен». К тому же, бывший главный идеолог кампании "Команды озимого поколения" (ее спонсором выступал В.ПИНЧУК) Владимир ГРАНОВСКИЙ в настоящее время якобы работает ведущим политтехнологом «Фронта перемен», отмечают «Комментарии:».

Что же касается С.ТИГИПКО, то его отношения с В.ПИНЧУКОМ, как пишет издание, «закалены многолетней совместной деятельностью в «Трудовой Украине», да и начальником штаба В.ЯНУКОВИЧА в 2004-м С.ТИГИПКО стал при активной поддержке ПИНЧУКА».

Своеобразный «полит-холдинг» В.ПИНЧУКА, отмечают «Комментарии:», может сыграть на президентских выборах две совсем противоположные роли — «валить» или Ю.ТИМОШЕНКО, или В.ЯНУКОВИЧА. Все зависит от того, кто из главных претендентов на пост Президента Украины окажется более сговорчивым, а также, к каким компромиссам будут готовы наиболее влиятельные члены их команд.