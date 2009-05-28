Березовский: Украина и Европа послали Путина в нокаут

Предприниматель и политический деятель Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что в случае передачи под контроль Евросоюза газотранспортной системы (ГТС) Украины политическая стратегия режима Владимира ПУТИНА будет разрушена. Об этом он сказал в интервью газете «Новая».

«Вся история путинской России — это стремление получить контроль над транспортировкой энергоресурсов. Путинский режим выбрал своей политикой шантаж с помощью энергетической дубины, газово-нефтяной монополии в Европе. И ему очень бы хотелось, чтобы эта монополия дополнилась еще транспортными системами. А, в конечном счете, дошла до каждого потребителя. Чтобы в нужный момент можно было выключить тепло у любого человека, который живет где угодно: в Брюсселе, Лондоне или Париже. Так что приоритетом номер один было получение контроля над газотранспортной системой Украины. Отсюда и поддержка ЯНУКОВИЧА на прошлых выборах», - сказал он.

При этом Б.БЕРЕЗОВСКИЙ добавил: «Но вот этот удар, по существу, нокаут (они до сих пор не поняли, думают, что это нокдаун, а на самом деле это нокаут) — это передача под контроль Евросоюза газотранспортной системы Украины».

«Это разрушение даже не экономической, а политической стратегии режима ПУТИНА. И поэтому российские проекты — «Южный поток», «Северный поток» — это уже судороги… Вы представляете, насколько невыгоден «Северный поток», по сравнению с транспортировкой газа через Украину или Беларусь. Да и опасно это все. Ведь трубу будут прокладывать по дну Черного моря в «Южном потоке» и по дну Балтийского - в «Северном потоке». А это высочайшая вероятность экологической катастрофы», - добавил он.

По мнению Б.БЕРЕЗОВСКОГО, «поэтому, конечно, исход конфликта предопределен именно решениями фактически о передаче газотранспортной системы Евросоюзу. Поэтому теперь нельзя будет кивать на Украину, как на ненадежного партнера для Европы. Теперь стало прозрачно, кто перекрывает кран, кто шантажирует Запад. И весь последний шантаж с пятью миллиардами долларов — дадим, не дадим — это на самом деле уже конвульсии. История с ГТС Украины уже закончена».

«И если бы в Украине было больше политической воли, то, возможно, удалось бы создать коалицию стран - транспортеров российских энергоресурсов на Запад. Я имею в виду и страны Балтии, и Украину, и Беларусь. Безусловно, это была бы нисколько не менее значимая монополия, чем монополия на сами энергоресурсы», - отметил олигарх.

Справка УНИАН. Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (родился. 23 января 1946 года в Москве) — российский и британский предприниматель и политический деятель, ученый-математик. Доктор технических наук (1983 г. ), член-корреспондент Российской академии наук (1991 г.).

С осени 2000 года выступает как политический оппонент Владимира ПУТИНА, в президентской кампании которого в конце 1999 года - начале 2000 года принимал участие на его стороне - в поддержку блока «Единство».

С 20 сентября 2001 года находится в розыске в РФ по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. Проживает в Великобритании в качестве политического беженца. С 2003 года имеет британский документ (Travel document) на имя Платон ЕЛЕНИН. Является гражданином России. В 1996 году отказался от гражданства Израиля.

В 1997 году журнал Forbes оценивал его состояние в 3 млрд. долларов.