Украинский интерес. Партнерство с дискуссиями, показательный Лукашенко и неожиданности в Берлине

Раз в два года в конце осени Европейский Союз и страны «Восточного партнерства» подводят итоги своего сотрудничества. На этот раз в Брюсселе обсуждение итоговой декларации оказалось довольно острым, а уровень представительства партнеров ЕС продемонстрировал расслоение «Восточного партнерства»: Игорь Додон и Александр Лукашенко на саммит не прибыли, а присутствие Сержа Саргсяна было обусловлено подписанием Всестороннего и усиленного соглашения о партнерстве между Арменией и ЕС, которое уже критически восприняли в Кремле.

Петр Порошенко в качестве лидера самого мощного государства «Восточного партнерства» стремился повлиять на итоговую декларацию, однако добиться признания агрессии России не удалось, в документе сказано лишь об «обеспокоенности нарушением принципов международного права во многих частях региона». Европейские политики не горят энтузиазмом в части возможного обострения отношений с Россией, более того – многие из них готовы вернуться к business as usual с Кремлем при первой же возможности. В активе Украины по итогам саммита – решение о новой программе макроэкономической помощи, достаточно внушительной, поднятый вопрос об «открытом небе» с ЕС, перспективах сотрудничества в цифровой сфере. При этом следует всерьез воспринять слова еврокомиссара Йоханнеса Хана, подчеркивающего, что говорить об ускорении евроинтеграции Украины нет оснований.

Тем не менее Россию одинаково сильно пугает сближение Украины с ЕС и НАТО, там понимают, что речь не идет о скорейшем вступлении, однако демонстрировать сдержанность в Кремле не намерены, более того – действуют показательно нагло. Новая волна обысков и задержаний активистов Меджлиса в Крыму привела к смерти Веджие Кашки – одного из символов борьбы крымских татар за свои права. Часовая телефонная беседа президентов Путина и Трампа, безусловно, коснулась и ситуации в Украине, но конкретику оба участника разговора предпочитают оставлять при себе.

Весьма показательно Россия притянула к себе Беларусь, руками тамошних спецслужб устроив охоту на «украинских шпионов». Александр Лукашенко при этом призвал не искать в действиях контрразведки «руку Москвы», заверив, что был в курсе контрразведывательных мероприятий с момента начала операции. Легкость, с которой Лукашенко торпедировал украинско-белорусские отношения, огорчает и дает поводы для размышления.

Температура диалога в отношения с Варшавой несколько упала, хотя тамошние политики не спешат идти на уступки украинской стороне, а глава гмины Стубно, в которой весной демонтировали памятник воинам УПА, подчеркнул, что по его распоряжению камни от мемориала были использованы для укрепления дорог. В этом контексте рассчитывать на стремительное восстановление взаимопонимания между Украиной и Польшей вряд ли приходится.

Неожиданный поворот случился в переговорах о создании парламентской коалиции в Германии. Свободные демократы объявили о выходе из диалога с ХДС/ХСС и «зелеными», вынудив Ангелу Меркель заявить о готовности к досрочным парламентским выборам. Для самого влиятельного европейского политика неприятности на Родине представляют серьезную угрозу. Видимо, поняли это и недавние партнеры по большой коалиции из СДПГ, после продолжительной дискуссии решившие рассмотреть возможность возобновления контактов. В немецком политикуме в разнообразии мнений все же заметно осознание, что факт проведения досрочных выборов будет не на руку Германии.

Евгений Магда