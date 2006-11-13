Жебривский: Катеринчук приземлился на запасной аэродром

“Мне непонятно, каким образом глава исполкома, который не занимался развитием партии, начал дискуссию в партии, в сущности, за два дня до начала съезда. Дискуссия – вещь полезная, однако она должна была бы начаться как минимум за месяц до начала съезда. В крайнем случае – после первого этапа съезда”. Об этом сайту RAZOM сказал народный депутат, член Президиума “Нашей Украины” Павел Жебривский.

"Николай Катеринчук просто хотел занять ключевое место в партии, а это никакого отношения к дискуссии внутри партии не имеет", - отметил он.

"Николай готовил к съезду программу-максимум – расколоть партию, забрать с собою часть партийцев. Однако этот план ему не удался. Не напрасно он задолго до всех этих событий готовил себе запасной аэродром. На президиуме партии, кстати, обсуждался вопрос о регистрации партии “Европейская Украина”, куда вошли заместителями два его помощника, а руководителем контрольно-ревизионного управления партии была его секретарша. Следовательно, на всякий случай для него запасной аэродром уже существует. Хотя, как только началась дискуссия о смене лиц в “Нашей Украине”, Катеринчук приостановил развитие проекта “Европейская Украина” и попробовал занять ключевую роль в “Нашей Украине”. Поскольку это ему не удалось, думаю, у него есть все шансы вернуться на свой “аэродром”, - считает Жебривский.