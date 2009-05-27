Литвин: государство спасает не экономику и людей, а отдельных банкиров

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что, рефинансируя банки, государство спасает отдельных представителей банковского бизнеса, а не простых людей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

В.ЛИТВИН отметил, что рефинансирование банков проводится «очень непрозрачно».

«Государство (рефинансируя банковские структуры - УНИАН) спасает не экономику и людей, а отдельных представителей этого бизнеса", - заявил В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что с начала года из Украины только на Кипр было выведено 5,8 млрд. долларов.

По мнению спикера, деньги выводятся из Украины по причине несоответствующих реалиям действий власти, а также в связи с политической нестабильностью, созданной представителями власти в стране и влекущей за собой экономическую нестабильность.