На кого Ющенко променял Нашу Украину (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей посетил концерт итальянского певца Тото КУТУНЬО, который проходил в Киеве во дворце «Украина». И не было бы в этом никакой интриги, если бы в это же время в Центре культуры и искусств КПИ не бушевал второй этап третьего съезда НСНУ.

Большинство делегатов так и не смогло понять отсутствия на съезде Почетного председателя партии. Виктор ЮЩЕНКО отдал преимущество беспроблемному общению со знаменитым итальянцем...

Фото УНИАН и "Газеты по-киевски"