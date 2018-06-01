На кого Ющенко променял Нашу Украину (фоторепортаж)

На кого Ющенко променял Нашу Украину (фоторепортаж)

15:40, 13 ноября 2006
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В то время,  как в Центре культуры и искусств КПИ  бушевал  второй этап третьего съезда НСНУ,  Почетный глава партии находился во дворце "Украина"...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей посетил концерт итальянского певца Тото КУТУНЬО, который проходил в Киеве во дворце «Украина». И не было бы в этом никакой интриги, если бы в  это же время в Центре культуры и искусств КПИ  не бушевал второй этап третьего съезда НСНУ.

Большинство делегатов так и не смогло понять отсутствия на  съезде Почетного председателя партии.  Виктор ЮЩЕНКО отдал преимущество  беспроблемному общению  со знаменитым итальянцем...

Фото УНИАН и "Газеты по-киевски"

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