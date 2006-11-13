В Раде оценили гуманизм Черновецкого

Председатель Украинской республиканской партии „Собор”, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий МАТВИЕНКО одобрительно оценивает дифференциацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для разных слоев населения.

Инициатива киевской власти относительно субсидирования малообеспеченных киевлян в связи с повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, сказал А.МАТВИЕНКО в интервью УНИАН, “является интересной и может быть внедрена и в других регионах Украины”.

По его словам, “польза этой инициативы не просто в том, что из бюджета будут выделяться средства для бедных киевлян”. Главное, считает А.МАТВИЕНКО, начинает внедряться концепция, при которой тарифы коррелируются с уровнем доходов граждан”.

По его словам, “предлагаемый командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО механизм будет исключать унизительные для киевлян бюрократические процедуры”.

По мнению А.МАТВИЕНКО, повышение тарифов на услуги ЖКХ является необходимостью, „а те, кто говорит иначе – просто безответственные политики”. Председатель УРП „Собор” также напомнил, что по уровню заработной платы киевляне значительно опережают представителей других регионов Украины.

В то же время он высказался за то, чтобы тарифная политика и в столице, и в регионах была более прозрачной, а услуги ЖКХ – качественнее. Он напомнил, что о контроле над качеством услуг неоднократно говорили и столичный председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. „Реформа жилищно-коммунального хозяйства сегодня как никогда актуальна”, – заметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября депутаты Киевсовета приняли решение “О социальной защите населения города Киева в условиях введения экономически-обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги”. “За” проголосовали 78 депутатов. По словам мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, “мы наработали единственную в Украине систему, при которой люди, у которых денег достаточно, а таких в Киеве много, будут платить за бедных, а те люди, которые сегодня получают до 1 тыс. - 1,5 тыс. грн., они в отдельных случаях будут даже в выигрыше от той системы, которую мы презентуем”. Таким образом, поддержав это решение, депутаты Киевсовета дали согласие на пересмотр тарифов в столице и утвердили Порядок предоставления субсидий из городского бюджета малообеспеченным слоям населения города для возмещения расходов на оплату ЖКУ в условиях изменения тарифов на эти услуги. Этот порядок будет введен в действие одновременно с введением новых тарифов.

10 ноября Министерство юстиции заявило, что решение о повышении с 1 декабря 2006 года жилищно-коммунальных тарифов в городе Киеве является недействительным из-за несвоевременной государственной регистрации.

Жилищно-коммунальные тарифы в столице с 1 декабря должны повыситься в среднем в 3,3 раза.