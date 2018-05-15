Тимошенко едва не подарила Каддафи оранжевую футболку

К первому в истории Украины визиту премьер-министра страны в Ливию задолго и тщательно готовились не только рабочие группы экспертов и чиновников, но и сама Юлия Тимошенко. В принципе визит, который имел статус официального, не мог состояться до тех пор, пока Украина наконец не передаст Ливии самолет Ан-74, заказанный еще в 2004 году и оплаченный почти в полном объеме заранее. Тимошенко взяла на контроль решение этой проблемы, и 22 мая злополучный «Ан» все же вылетел из Борисполя в аэропорт Триполи.

Дорога в «Главное королевство Африки» открылась.

«Железной» леди выделили бронированный «Мерседес»

Учитывая строгие правила мусульманской Ливии, особенно жесткие требования к одежде женщин, украинскому премьеру почти за месяц до визита начали шить специальный наряд. Так что на красную ковровую дорожку в аэропорту Триполи Тимошенко вышла в цвета слоновой кости костюме – удлиненный пиджак и юбка почти по щиколотку. С нескрываемой радостью и удовлетворением у трапа самолета ее встречал секретарь Высшего народного комитета (премьер-министр) Ливии Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Он лично сопроводил Тимошенко в ее в резиденцию, располагавшуюся в самом дорогом отеле Триполи «Коринтия».

Для Тимошенко выделили длинный бронированный «Мерседес».

Немного отдохнув после перелета, а премьерский Ил-62 приземлился в Триполи в обед – в самую жару (35 градусов), украинская делегация отправилась в ливийский Кабмин, где непосредственно и проводилась основная часть двусторонних переговоров.

Вначале премьеры проводили встречу в узком кругу. Она немного затянулась, так что участники делегации, преимущественно украинской, в ожидании своих патронов в зале заседания налегали на финики, поставленные на столы в качестве угощения. Затем сладкие фрукты, да еще и в жару, дали себя знать – народ начал пить воду, с любопытством рассматривая арабскую вязь на блокнотах для заметок. Вдруг внезапно в зале появились премьеры. (Стоит отметить, что практически все в ходе визита было внезапно – изменения в программе происходили практически ежечасно.)

В начале переговоров Аль-Махмуди высказал радость от возможности встретиться с Тимошенко, заявил, что в Ливии к украинскому премьеру относятся с особым уважением, называют «Железной леди» и принимают как почетного гостя. Вместе с этим, он не забыл подчеркнуть, что подписанные в прошлые годы соглашения с Украиной не выполняются, и надо бы как-то поправить ситуацию. Тимошенко, в свою очередь, пообещала, что ее правительство займется этим вплотную.

Чтобы активизация сотрудничества проходила легче, ливийский премьер заявил, что необходимо отменить визовый режим с Украиной, на что Тимошенко сразу же ответила фактически отказом. Она заявила, что возможен лишь вариант упрощения режима передвижения и пообещала, что предложения по этому вопросу будут готовы к 20 июля. Именно тогда, по предложению украинской стороны, в Крыму пройдет заседание межправительственной украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству под председательством премьеров.

Кроме того, Тимошенко заявила, что ранее подписанные соглашения, в частности в авиационной сфере, будут реализоваться. Она также передала премьеру Ливии 17 новых проектов двусторонних документов по сотрудничеству в различных отраслях – от космической до гуманитарной, подготовленных правительством. Украина предлагает Ливии 100 тысяч гектаров земли для выращивания зерновых и последующей продажи урожая в страны Африки. Также предлагает рассмотреть возможность продажи продукции авиастроительной отрасли не только в Ливию, но и в другие страны Африки. Это вполне возможно, учитывая доминирующую роль Ливии на Африканском континенте.

Также Украина готова обучать ливийских студентов-медиков и атомщиков и направлять врачей и медсестер из Украины для работы в Ливию. Причем на следующий день на пресс-конференции, отвечая на вопросы ливийских журналистов о том, не опасно ли гражданам Ливии находиться в Украине, поскольку есть факты, скажем так, «недружественного» отношения к ним, Тимошенко заявила, что такое поведение украинцев в принципе невозможно, поскольку не соответствует их культуре и противоречит менталитету.

Наиболее важным вопросом для Украины все же является сотрудничество с Ливией в энергетической сфере. В ходе визита была достигнута договоренность о строительстве ливийцами нефтеперерабатывающего завода в Одессе мощностью 10 миллионов тонн в год. В ближайшее время ливийские эксперты прибудут в Украину, чтобы просчитать экономическую часть проекта. Как заявила Тимошенко, строительство такого завода, а параллельно будут построена и сеть ливийских заправок, даст возможность демонополизировать внутренний рынок нефтепродуктов. Также ливийская сторона заинтересовалась предложением Тимошенко участвовать в приватизации Одесского припортового завода – в стране есть газ и потребность в минеральных удобрениях.

Однако договоренности договоренностями, но все планы и намерения должны получить одобрение лидера Ливийской Джамахирии, председателя Африканского союза – Муамара Каддафи – «Брата-лидера», как принято называть его в Ливии. Кроме того, в прошлом году африканские вожди присвоили Каддафи титул "Короля королей Африки», так что его значение не только в Ливии, но и во всей Африке сложно переоценить. Так вот, встреча Тимошенко с Каддафи, запланированная первой в ходе визита, два раза переносилась на 25 мая, затем все ждали, что она может состояться ночью 26-го (это у них в порядке вещей). Ну а вечер 25 мая прошел у Тимошенко и украинской делегации достаточно интересно и весело.

На столе было все, кроме самогона из фиников

Вечером 25 мая премьер Ливии давал официальный обед в честь премьера Украины. На него были приглашены все члены украинской делегации, в том числе, что бывает крайне редко, и журналисты. Обед проходил на веранде ресторана гостиницы «Коринтия». Насколько удалось заметить, меню было одинаково для всех. Блюд было много. Как говорится – и первое, и второе, и компот. Подавали холодные закуски из бобов, творога, и тыквы, фаршированные кабачки (очень мелкие), «ливийский суп» – достаточно острый густой томатный суп с мясом и рисом, жареную рыбу, жареные пирожки и блинчики с мясом и рыбой из очень тонкого теста, кус-кус, мороженое и, конечно же, восточные сладости. Из напитков были лишь соки и различная вода – сухой закон! Хотя, говорят, местное население все же гонит самогон из фиников. Но после его употребления лучше не выходить на улицу, чтоб не попадаться на глаза полицейским. Наказание строгое. Конечно же, не казнь, как пугают некоторые туристические фирмы, но (это неофициальная информация) до 5 лет заключения получить можно.

Но вернемся к обеду. Премьеров, которые сидели в центре большого стола, обслуживали отдельные официанты. Главы правительств в течение всего почти двухчасового обеда, кроме того, что ели, вели непринужденную беседу через переводчика, слушали выступление артистов и иногда аплодировали им. Перед гостями выступал, как сказали представители ливийской делегации, очень популярный в стране ансамбль народной музыки. После обеда Тимошенко сфотографировалась с артистами и отправилась немного отдохнуть, поскольку впереди ее ждала встреча с «Королем королей». К Каддафи Тимошенко пригласили уже после полуночи. Журналистов не пустили. Разговор длился более трех часов. Но и этого оказалось недостаточно - Каддафи решил пообщаться с Тимошенко и при дневном свете.

Тимошенко едва не подарила Каддафи оранжевую футболку

Дневная встреча Тимошенко с Каддафи прошла в одной из его резиденций и, судя по тому, что после нее уже в Кабмине премьеры подписали четыре соглашения – о военно-техническом сотрудничестве, взаимной охране секретной информации, о сотрудничестве в области образования и в области использования атомной энергии в мирных целях, «добро» на это Каддафи дал.

Также можно предположить, что были одобрены и планы по сотрудничеству (см. выше). На совместной пресс-конференции премьеры, на этот раз уже не как о планах, а как о фактах договоренности, рассказали о дальнейшем сотрудничестве в области нефтепереработки, авиастроении и сельском хозяйстве. Оба были в замечательном настроении и шутили. Тимошенко, которая уже была в костюме с юбкой обычной для нее длины (чуть ниже колен) рассказала, что подарила Каддафи шамшир (сабля мусульман).

– Хочу сказать, что это символический подарок. Потому что я хочу, чтоб он (Каддафи) был более сильным в борьбе за мир, объединение и процветание Африки и своего ливийского народа», – сказала украинский премьер. Она также заявила, что считает Каддафи «сильным лидером мирового масштаба».

– Очень важно, что он проводит политику открытия Ливии миру, дает возможность инвесторам приходить в Ливию. Он проводит правильную рыночную политику. Мы ценим все его действия в борьбе за мир, – подчеркнула она.

Тимошенко рассказала, что получила ответный подарок – национальный женский костюм.

– Чтобы я понимала национальную культуру и уважала ее. Чтоб у меня перед глазами всегда была эта одежда, чтобы я думала о том, насколько может быть эффективным наше стратегическое сотрудничество, – отметила она.

Видимо, тронутый такими словами Аль-Махмуди расплывшись в улыбке пошутил:

– Железная леди не могла подарить другой подарок.

Шутка явно понравилась Тимошенко.

– Я едва удерживалась от соблазна подарить футболку «Шахтера», – пошутила она в ответ.

Юрий Ходжаян

Фото Александра Прокопенко POOL/УНИАН