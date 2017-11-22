Посол ЕС назвал Украину двигателем "Восточного партнерства"

Украина в последние годы провела больше реформ, чем другие участники "Восточного партнерства", и является его двигателем.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Украина - не просто один из шести участников партнерства. В последние 3-4 года вы провели больше реформ (чем другие страны ВП). Поэтому мой ответ - да, ваше государство, безусловно, является двигателем партнерства", - сказал он.

В то же время посол отметил, что все страны-члены партнерства очень разные.

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"Отличается политическая, экономическая ситуация, ресурсы и даже их ожидания от отношений с ЕС. Следовательно, двусторонние отношения ЕС с каждой из этих шести стран - очень разные. Однако есть ряд вызовов, общих для всех партнеров. И поэтому мы верим, что такая региональная рамка, которой является "Восточное партнерство", по-прежнему нужна", - отметил Мингарелли.

По его словам, потенциал "Восточного партнерства" заключается в возможностях обмена между странами-членами по различным вопросам. В частности, посол отметил, что в Украине есть сильное гражданское общество, которое могло бы стать источником вдохновения для активистов в других странах.

При этом, по мнению посла, идеи создания различных групп внутри "Восточного партнерства" лишь усложнят его работу.

"Лучше мы будем учитывать особенность каждой страны в двустороннем формате, а для регионального формата оставим то, что является общим", - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита "Восточного партнерства" создать для Украины, Молдовы и Грузии модель "Восточное партнерство плюс".