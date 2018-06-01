”Нашей Украине” наконец посчастливилось? (Фоторепортаж)

Внешне вторая часть третьего съезда Нашей Украины ничем не отличалась от прочих партийных мероприятий аналогичного масштаба и направленности. Центр культуры и искусств НТУУ “КПИ” окружали молодые люди в "спецодежде" и с партийной символикой. Высокопоставленные делегаты так же щеголяли дорогими авто. Но напряжение, казалось, висело в воздухе.

От второго этапа третьего съезда «Народного Союза Наша Украина» ожидали неожиданных и неординарных решений. Пожалуй, на роль такого претендует избрание политсовета партии общим числом 214 человек. Да еще тот факт, что в составе политсовета оставлены все руководители Нашей Украины, работу которых тот же съезд признал неудовлетворительной.

Член политсовета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО, после того как дискуссия о перспективах смены руководства партии зашла в тупик, заявил, что готов отказаться от каких-либо должностей в НСНУ. Однако отметил, что если делегаты проголосовали за признание работы совета партии неудовлетворительной, менять состав политсовета необходимо кардинально. То есть, категорически отказаться от идеи включить в состав партийного руководства всех нашеукраинцев, входящих в «отставленный» политсовет и всех нынешних народных депутатов фракции НУ.

Другой член политсовета Юрий ЕХАНУРОВ всячески удерживал делегатов съезда от избрания председателя партии как официального главы Нашей Украины. «Нужно внимательно проанализировать все риски такого решения – избрания председателя партии при имеющемся почетном председателе», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он также отметил, что считает самым главным то, что съезд не привел к расколу внутри партии из-за персональных амбиций или подозрения кого-то в чем-то.

Николай КАТЕРИНЧУК демонстративно покидал заседание в знак протеста против непризнания неудовлетворительной работы руководства Нашей Украины (во время первого голосования по этому вопросу). Но вскоре вернулся. Вопрос переголосовали, но КАТЕРИНЧУК был настроен уже более миролюбиво. В интервью журналистам отметил, что делегаты сегодня требуют «именно власти партии на своем съезде, и, я думаю, что тем, кто сидит в президиуме нужно продумать, как не расколоть съезд». Хотя до этого призывал вовсе отменить должность председателя Совета НСНУ и избрать председателя партии прямыми выборами на съезде.

«Люби друзи” Петр ПОРОШЕНКО и Николай МАРТЫНЕНКО сохранили свои места в руководстве партии. Правда, пока неясно, удалось ли им в той же мере сохранить влияние…

Лидер партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК в то время, как лидеры и претенденты на лидерство в Нашей Украине боролись за место под солнцем, проводил «разъяснительную работу», призывая к созданию консолидированной оппозиции. «Наша цель – вернуть власть. И ответ может быть только один – консолидированное участие в следующих выборах, когда бы они ни состоялись», - заявлял В.ПИНЗЕНИК. (Напомним, что в конце октября ПРП и БЮТ договорились о сотрудничестве в оппозиционной деятельности.)

Также ПИНЗЕНИК отметил, что недавно пересматривал архивы деятельности фракции «Наша Украина» в Верховной Раде предыдущего созыва и пришел к выводу, что сейчас необходимо вынимать из архивов те заявления, которые фракция делала по поводу экономического и социального развития Украины в 2003-2004 годах.

Еще один гость съезда министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что единственным победным путем для демократических сил разоблачение действий нынешней власти. Помимо того, что нужно быть честными, и объяснить, «что победу людей предали, использовали, оболгали», ЛУЦЕНКО вспомнил и о своем личном счете к нынешней власти: «демонстративно отпустила ЩЕБАНЯ - человека, который гулял полтора года и скрывался от правосудия». Министр считает, что это «как хамский плевок власти в лицо всему народу».

По итогам съезда председатель совета партии “Народный Союз “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключил, что весной состоится объединительный съезд НСНУ.

Петр ПОРОШЕНКО говорил о больших перспективах партии и отсутствии проигрыша несмотря на все внешние признаки такового. Сегодня хватило здравого смысла, чтобы прийти к консолидированному решению. Делегаты, прибывшие на съезд, действительно прошли вместе большой путь – и в этом зале сидят не враги, а боевые соратники, а это все настраивает на конструктивные идеи”, - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Народный депутат фракции «Наша Украина» Юрий АРТЕМЕНКО – об опасности, которой партия счастливо избежала. «Мы были близки к тому, чтобы потерять сильную и действенную партию. К счастью, этого не произошло. И львиная доля заслуги этого принадлежит Петру ПОРОШЕНКО, который в кризисный момент взял инициативу в собственные руки”.

Фото Сергея Светлицкого, Евгения Орловского