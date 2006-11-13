Матвиенко видит в Луценко варяга и пренебрежительного ментора

Председатель Украинской республиканской партии “Собор”, народный депутат Украины Анатолий МАТВИЕНКО заявляет, что УРП “Собор” готова принять участие в объединении “помаранчевых” сил.

Об этом он сказал в комментарии результатов третьего съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина", переданном УНИАН пресс-службой УРП “Собор”.

„Досадным проявлением серьезной болезни НСНУ лично для меня стала благосклонность, с которой значительная часть делегатов слушала откровенно пренебрежительное, менторское выступление Юрия ЛУЦЕНКО. Это же до какого неверия в собственные силы нужно было дойти, чтобы едва ли не главной темой предсъездовской подготовки и самого съезда сделать поиск “варяга”, который по примеру древнего Рюрика придет и возглавит бывшую партию власти. Причем даже не проникаясь политическими взглядами этого “варяга” (тот же ЛУЦЕНКО всегда позиционировал себя как левый политик, далекий от экономического либерализма НСНУ)”, - отметил А.МАТВИЕНКО.

“К сожалению, - констатировал он, - все проблемы НСНУ остались и после съезда. “Ребрендинга”, о желательности которого говорили политологи, не произошло”. По мнению депутата, “в глазах значительной части бывших сторонников партия и далее ассоциируется с ошибками и поражениями, а ее отдельные главные фигуры воспринимаются обществом очень неоднозначно. Наконец, не выработан действенный механизм взаимодействия партии с Президентом (который, по моему личному мнению, должен был бы позиционировать себя сегодня в первую очередь как Президент всех украинцев)”.

Председатель УРП “Собор” считает, что “новоизбранный Совет партии (НСНУ - УНИАН) должен будет немедленно взяться за решение того, чего не смогли решить оба этапа съезда. Сумеет ли сделать это громоздкий (214 членов!) коллегиальный орган, в котором представлены различные течения и очаги влияния, – прогнозировать трудно”.

По словам А.МАТВИЕНКО, “сегодня топтаться по “Нашей Украине” стало едва ли не правилом хорошего тона”. Он выразил сожаление по этому поводу, по его мнению, “ведь только наличие мощной пропрезидентской силы может остановить сползание Украины к двухпартийной системе Янукович-Тимошенко, когда перед всеми нами останется выбор между постсоветской и латиноамериканской моделями развития. А должен же кто-то эффективно отстаивать европейский вектор движения Украины”.

Поэтому единственным реальным путем для “ответственных политиков” А.МАТВИЕНКО считает “объединительный процесс с участием партий блока “Наша Украина” и внепарламентских сил – УНП, “Поры”, возможно – и части ПРП, которая считает вхождение в БЮТ алогичным для либеральной партии”. Однако депутат убежден, что “успешным такой процесс сможет быть только тогда, когда будут сняты все ультимативные предпосылки: на базе какой партии состоится объединение, кто станет ее лидером, каким будет ее название”.

По мнению А.МАТВИЕНКО, “в рамках переговоров относительно модели будущего объединения и должны быть оперативно найдены ответы на вопросы, которые стояли перед съездом политической партии "Народный Союз Наша Украина"”. По его словам, “со своей стороны, УРП “Собор” готова к участию в таком объединительном процессе. О необходимости объединения говорили и на съезде политической партии "Народный Союз Наша Украина"”. Председатель УРП “Собор” выразил надежду, что “это была не просто дань риторике, что лидеры партии сделали выводы из собственного болезненного опыта и отошли от убежденности в собственной исключительности и самодостаточности, которая очень навредила им в 2005 году”.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября делегаты ІІІ съезда партии «Народный Союз Наша Украина» приняли резолюцию, которой инициировали проведение региональных форумов “помаранчевых сил” с целью объединения.

В резолюции отмечается, что объединение “помаранчевых сил” необходимо для противостояния угрозе реванша со стороны антикризисной коалиции.