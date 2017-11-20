Этот год был самым результативным в расследовании "дел Майдана" - Луценко

2017 год был самым результативным в расследовании “дел Майдана”. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Думаю, что этот год был самым результативным из всех лет расследования. Прежде всего благодаря действиям всех правоохранительных органов на сегодняшний день 380 человек получили подозрения в физических действиях, в том числе убийствах в отношении мирных участников протеста. Из них в отношении 270 человек дела находятся в суде, в отношении 49 из них уже есть приговоры", - заявил он.

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В то же время он уточнил, что осужденные по "делам Майдана" - рядовые исполнители.

Напомним что а июне 2017 года ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко и ряду других экс-чиновников по "делам Майдана" 2014 года. Они подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.