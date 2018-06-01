Вехи недели. Бюджет и Рождество в парламенте, антикоррупционный треш и конституционалист Аваков

Парламентарии попытались закончить осень на мажорной ноте, приняв изменения в перечень выходных дней. С прикладной точки зрения установление выходным 25 декабря должно символизировать общность с западным миром, но в условиях «украинского Рамадана» этот шаг не имеет принципиального значения: накануне и после Нового года украинцы, имеющие такую возможность, отдыхают много и со вкусом. Куда интереснее принятый в первом чтении проект бюджета-2018, позволивший Владимиру Гройсману не только прогнозировать следующий «год экономического успеха», но и призвать парламентариев завершить процедуру принятия сметы государственных доходов и расходов до 10 декабря. Правительству это дало бы возможность лучше подготовиться к вступлению в новый бюджетный год, а парламентариев – уже традиционно – отправило бы в продолжительный отпуск не за свой счет.

Президент посетил Мариуполь, чтобы вручить награды отличившимся морским пехотинцам в честь их профессионального праздника. Тем временем профильный парламентский комитет прошелся по правкам к закону о реинтеграции Донбасса, демонстрируя готовность принять его во втором чтении уже в начале декабря. Речь о разрыве дипломатических отношений с Россией не идет, а признание ее агрессором из документа вряд ли выпадет.

Не собираются отдыхать главы НАБУ и НАПК – оба антикоррупционных органа обменялись обвинениями на публику, НАБУ к тому же продемонстрировало принципиальность и в отношении генерального прокурора. Под возгласы «Наших бьют!» легко наделать глупостей в масштабах страны, в частности, подорвав доверие к борьбе с коррупцией не только минимальными результатами при масштабных заявлениях, но и братоубийственными действиями. К сожалению, борьба за справедливость в украинских реалиях часто оборачивается негативными последствиями не только для имиджа главных героев схватки, но и для ситуации в стране.

На этом фоне создания Государственного бюро расследований радует, пожалуй, неожиданным результатом и отсутствием завышенных ожиданий от эффективности работы следственного органа, призванного сконцентрировать расследование резонансных дел в своих руках. Воспринимавшиеся как фавориты Анатолий Матиос и Алексей Горащенков не перейдут на новую работу, а Роман Труба вместе с Ольгой Варченко и Александром Буряком приблизительно через год могут доказать, что выбор конкурсной комиссии был не случайным.

Михеил Саакашвили стремительно расстается с имиджем искушенного политика, размениваясь преимущественно на тактические действия. Понятное деморализующее влияние на него производит и регулярное выдворение его соратников за пределы Украины, что экс-главой Одесской ОГА воспринимается как прозрачные намеки на его собственное скорое будущее. Лидер «Руха новых сил» публично выказал готовность возглавить новое правительство, хотя о перспективах его формирования не говорят вслух другие оппозиционеры. Например, Юлия Тимошенко сосредоточилась на демонстрации победоносной поступи «Батькивщины» на выборах в ОТГ и критике власти, а в свете ее обещаний ни с кем не объединяться риторика Саакашвили выглядит, мягко говоря, самонадеянной.

В интересном образе открылся Арсен Аваков. Министра внутренних дел его соратник Антон Геращенко в пылу политической дискуссии недавно назвал «гарантом демократического развития страны», не соизмерив светлый образ Арсена Борисовича с функциями возглавляемого им ведомства. Аваков же в последнее время настойчиво продвигает идею проведения конституционной реформы ради оптимизации формата парламентско-президентской республики. Идея, безусловно, имеет право на жизнь, но в украинских реалиях и при нынешнем рейтинге «фронтовиков» реализовать ее будет непросто.

Евгений Магда