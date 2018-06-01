Россия будет рассматривать отношения с Украиной ”в одном пакете”

Что было...

Цитата из прошлого прогноза (6.11.2006): "На этой неделе ожидается благоприятное для Украины событие. Оно готовилось давно – еще в первой половине 2006 года, но тогда не было возможности его осуществить по веским причинам. Одна из таких причин – отсутствие сформированного, структурированного парламента. Сейчас эти проблемы, по крайней мере, в общих чертах, устранены. Эта ситуация важна, с одной стороны, для формирования структуры управления, а с другой – для принятия каких-то значимых экономических решений".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина является главным внешнеполитическим партнером России, готовится встреча глав государств. Также этой ситуации соответствует приезд Генерального Секретаря Совета Европы Терри Девиса в Киев.

Цитата из прошлого прогноза (30.10.2006): "Из политических партий эти решения в наибольшей степени затронут интересы "Нашей Украины". Для блока они создадут ситуацию невозможности или нежелания участия в каких-то экономических отношениях, в том числе внешнеэкономических, или в принятии каких-то законов". На прошлой неделе из "Нашей Украины" звучали критические высказывания в адрес политреформы.

Что будет...

С астрологической точки зрения визит Сергея Лаврова в Киев открывает хорошие перспективы партнерства России и Украины в экономической сфере, по крайней мере, на следующий 2007 год. Тем не менее, остаются уже оформившиеся и известные на данный момент проблемы – например, информационные отношения. В экономической сфере можно ожидать в следующем году значительного улучшения отношений, но Россия при этом будет рассматривать экономические и информационные отношения с Украиной "в одном пакете".

Кроме этого, в следующем году могут оформиться и новые проблемы в отношениях двух стран. Это проблемы политические. Они никак не помешают хорошим отношениям между странами в сфере экономики, о которых говорилось выше. Сейчас трудно определить конкретные причины этой ситуации, но можно предположить, что она возникнет из-за невозможности заключить какой-то политический договор. Причины этих проблем и их последствия могут быть очень серьезными, вплоть до охлаждения отношений, но ситуация в целом выглядит не очень конфликтной из-за того, что либо участники переговоров будут высокопрофессиональны и дипломатичны, либо будет участие еще каких-то посредников. В конечном итоге, все выглядит так, что есть конфликт интересов, но сложится такая ситуация, которая будет выгодна обеим сторонам. В будущем мы сможем отслеживать эти события более конкретно.

Споры в блоке "Наша Украина" на некоторое время затихнут. Вернее, они будут недостаточно сильными, чтобы создать конфликтные ситуации до декабря. На этой неделе будут удачные, хотя и слабые попытки договориться, но возможностей для сильных компромиссов пока нет. Многое станет ясным в первой половине декабря. В этот период может возникнуть конфликт, который прояснит ситуацию. В прошлых прогнозах (11.09.2006 г., и 18.09.2006 г.) говорилось о том, что только в 2007 году ситуация в "Нашей Украине" начнет проясняться, и, скорее всего, тогда начнется реорганизация в блоке.

Для Партии Регионов на этой неделе должна сложиться ситуация, благоприятная для налаживания межпартийных или аналогичных им отношений. Один из возможных вариантов – укрепление отношений внутри коалиции, но возможны и какие-то другие варианты.

Астролог Вадим Феофанов