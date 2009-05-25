Черновецкий вышел на работу, чтобы подписать благодарность за слона?

В Киевском зоологическом парке была успешно проведена плановая операция азиатскому слону по кличке Бой – хирургическое лечение по поводу хронических абсцессов верхней челюсти, а также пододерматита.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Операцию провели специалисты Киевского зоопарка вместе с коллегами из Мюнхенского зоопарка в составе директора Мюнхенского зоопарка профессора Хенинга ВИЗНЗЕРА, врача ветеринарной медицины Юлии МАЛТЦАН, ассистентов Андреасам ФРИЗА и Роберта МЮЛЛЕРА.

Подобные операции уже проводились Бою вместе с коллегами из Германии в 2000 и 2004 годах.

Со стороны Киевского зоопарка в операции приняли участие специалисты ветеринарной медицины Анатолий ШУЛЬГА, Виталий КОБЫЛИНСКИЙ, Алексей ТОЛСТОУХОВ, Аббасзаде СЕЕДЗАВОШ во главе с главным врачом зоопарка Андреем МАРУНЧИНЫМ.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор СИВЕЦ вручил специалистам ветеринарной медицины, принимавших участие в операции Боя, благодарности от киевского городского председателя.