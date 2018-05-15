Кабмин ограничил публикацию статистики: чего боятся чиновники?

Речь идет не только о попытке скрыть информацию об ухудшении социально-экономических показателей, но и факты и действия, которые имеют признаки уголовных преступлений... Как стало известно из заявления заместителя главы Секретариата Президента – представителя Президента в Кабинете министров Александра Шлапака, на заседании правительства 20 мая принят документ под названием “Некоторые вопросы представления и распространения статистической информации и административных данных”. Центральным и местным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям и организациям поручено предоставлять статистическую информацию и административные данные исключительно “в соответствии с планом государственных статистических наблюдений”. Им теперь нельзя распространять административные данные, показатели финансовой и таможенной статистики, “методология и отчетная документация, которых не согласована в органах государственной статистики”.

– Такими решениями Кабинет Министров ставит в зависимость от воли органов государственной статистики и должностных лиц, которые занимают политические должности (премьера или первого вице-премьера), права граждан и государственных органов на информацию, которые закреплены в статье 9 закона об информации, и обязанностях органов государственной власти информировать о своей деятельности и решениях", – сказал Шлапак.

Премьер-министр Юлия Тимошенко, максимально закрывая доступ к официальной экономической информации, надеется, что с помощью этого ей удастся избежать возмущения общества реальным состоянием дел в социально-экономическом развитии страны.

Но очевидно, что в этом случае речь идет не только о попытке скрыть информацию относительно ухудшении всех социально-экономических показателей развития страны, но и факты совершения правительственными чиновниками действий, которые имеют признаки криминальных преступлений. Понятно, если бы не публикация Государственной таможенной службой информациио выполнении задач Госбюджета за январь–март 2009 года, то общественность не узнала бы о прямом нарушении руководством таможни и Госказначейства бюджетного законодательства относительно перечисления полученного НДС с растаможенных товаров и услуг в специальный фонд государственного бюджета вместо общего. А если бы не заявление руководства Нафтогаза, то не было бы официального подтверждения грубого нарушения руководителями правительства норм закона о Государственном бюджете на 2009 год, согласно которым компенсация разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации субъектам хозяйствования (преимущественно теплокомуненерго) для производства тепловой энергии, которая потребляется населением в 2009 году, составляет лишь 1,614 млрд. грн., а правительство уже перечислило Нафтогазу 3,3 млрд. грн. То есть, если бы не это заявление Нафтогаза, то Президент Украины, народные депутаты, все граждане не имели бы официального подтверждения нецелевого использования правительством бюджетных средств в размере 1,7 млрд. грн., то есть совершения руководителями правительства уголовного преступления, предусмотренного статьями 210 и 211 УК Украины.

Таким образом мы являемся свидетелями очевидного желания руководства правительства на будущее ограничить центральным и местным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям и организациям предоставление нефильтруемой статистической информации и административных данных и таким образом скрыть от общественности и правоохранительных органов действия, связанные с разворовыванием и нецелевым использованием миллиардов бюджетных средств.

Борис Кушнирук