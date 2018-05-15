Годовщина Черновецкого: плохо или очень плохо?

25 мая истекает год со второго прихода Леонида Черновецкого на должность Киевского городского председателя. Каких успехов он достиг за этот год? Есть ли у него шанс в третий раз стать мэром? Кто может быть его потенциальным конкурентом? Об этом мы спросили у экспертов.

Дмитрий Выдрин, политолог, заместитель секретаря СНБО: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ – ТАК ОЦЕНИВАЮ РОБОТУ ЧЕРНОВЕЦКОГО Коммунальные службы в Киеве работают плохо, потому что есть, например, перебои с водой. Это я говорю не как эксперт, а как обычный житель столицы. Как человек, который ежедневно ездит по Киеву, вижу, как плохи дела с дорожным покрытием. Как человек, который любит бывать в театрах, вижу, что театр на Подоле, который мэр обещал достроить к празднику Киева, еще не достроен. Как обычный гражданин вижу, что труд мэра – это постоянное невыполнение своих обещаний перед киевлянами.

Я негативно оцениваю любую попытку обмануть киевлян.

К сожалению, мы живем в стране, где чиновники взяли за правило не выполнять свои обещания. Вот так и оцениваю роботу Черновецкого – невыполнение своих обещаний.

Мог бы Черновецкий еще раз стать мэром? Знаете, я не исключаю такого абсурдного развития событий, поскольку он имеет достаточно жесткое ядро электората, умеет работать с бабушками, он им нравится.

Поэтому я не исключаю, что Черновецкий может въехать, если не в рай, то еще раз в мэрию точно.

Кто бы мог быть следующим? Я все-таки надеюсь на приход нового поколения, новой генерации. Скажу опять как киевлянин: надеюсь, что придет какой-то молодой опытный человек с модерновым, европейским опытом.

В прошлый раз я голосовал за Кличко, но, к сожалению, так называемые демократические силы были распылены.

Сейчас с большим удовольствием наблюдаю, как растет политик киевского масштаба Дмитрий Андриевский. Думаю, он мог бы быть неплохим мэром.

Почему Черновецкий прекратил публичные выступления? Возможно, немного успокоился или чувствует себя настолько уверенно, что даже не занимается пиаром. Даже не знаю, какие могут быть у него мотивы. Но я и не знаю, какие у него были мотивы, когда он давал эти бесконечные конференции.

Конечно, СНБО отслеживает ситуацию в Киеве. У нас даже есть целый отдел, который занимается коммунальными службами, мониторит их. К сожалению, есть возможность изучать состояние, а нет прописанных процедур как принимать решение. Потому что СНБО – координационный орган... То есть мы состояние знаем, однако влиять не можем.

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина: ОН УЖЕ НЕ ЗАХОЧЕТ НА МЭРА – ЕМУ ХОЧЕТСЯ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

Думаю, не буду оригинальным, если скажу, что Черновецкий в течение года треть времени не был при исполнении своих обязанностей, еще треть занимался откровенным популизмом, а остальное время занимался тем, что пытался укрепить свое положение, ликвидировал районы в городе, менял глав районов на лояльных к нему людей.

Если говорить о хозяйственной части деятельности, она очевидна. Каждый, кто проедет по улицам Киева, почувствует это на себе.

Может ли он опять стать мэром? Хочет ли он этого? Он уже дважды входил в одну и ту же реку, ему теперь хочется стать Президентом. Видите, каждый сходит с ума в меру своих возможностей.

Кто может быть следующим мэром? Беда в том, что сейчас у политических сил нет кандидатов, которые однозначно могли бы претендовать на эту должность. Потому, думаю, борьба развернется между такими фигурами, как Виктор Пилипишин и Виталий Кличко.

Почему сейчас мэр утих со своими инициативами? Ну, это вопрос к самому Черновецкому и к его врачам. Возможно, он так лечил свое воспаление легких, что разучился говорить.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНЫ НЕСТИ КАК КОМАНДА ЧЕРНОВЕЦКОГО, ТАК И ПРАВИТЕЛЬСТВО ТИМОШЕНКО По моему мнению, это был малопроизводительный год. Это объясняется тем, что он был напряженный политически, потому власть больше занималась политической самозащитой, а не реальными делами. К сожалению, никакие ключевые проблемы города – коммуникации, состояние коллектора и так далее, о которых говорили год назад, – не решены.

Нет сдвигов и по вопросам озеленения, реконструкции старого города. То есть этот год серый и не результативный.

На ситуацию в 2009 году существенно повлияло и то, что против Киевской администрации велась борьба правительства, как следствие – бюджет Киева много потерял. Потому, по моему мнению, ответственность и имиджевую, и политическую должны нести как команда Черновецкого, так и правительство Тимошенко. Собственно, это они создали этот рукотворный конфликт 2009 года от которого в известной мере пострадали киевляне.

У Черновецкого есть шанс еще раз стать мэром, поскольку ведущие политики теряют реноме и рейтинги. И город до сих пор не имеет новых, интересных политиков, которые претендовали бы на роль лидеров киевского общества.

Киев постоянно рассматривается как какое-то ристалище парламентских политиков. В конце концов и парламентские политики от этого ничего не получат, и Киев ничего не получит, потому что не появляется новых лидеров. К сожалению, Черновецкий сегодня остается одним из популярных политиков города. Это правда.

Как по мне, неплохим мэром мог бы быть господин Пилипишин, который является конкурентом Черновецкого. В принципе он прошел, как говорят, и Крым, и Рим и мог бы нормально хозяйствовать.

Виктор Небоженко, руководитель социологической службы «Украинский барометр»: ЕСЛИ МОЛЧИТ О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ, ТО ЭТО ИЛИ ЧТО-ТО НЕПРИСТОЙНОЕ, ИЛИ ЧТО-ТО ГЛУБОКО ЛИЧНОЕ Люди, которые проработали на уважаемых должностях, в следующей каденции работают еще лучше. С Черновецким, к сожалению, вышло все наоборот. Он более-менее неплохо выглядел как политик и хозяйственник в первую каденцию и совсем неудачно выступил во второй каденции. Совсем неудачно, и не понятно, как он из всего этого будет выпутываться.

Ему повезло только в том, что большая политэлита сейчас занята выяснением отношений друг с другом и борьбой с кризисом. Поэтому им не до Черновецкого.

У него есть несколько месяцев, чтобы хоть как-то вернуть позитивное отношение к себе как киевлян, так и элиты.

Мог бы он стать опять мэром? Ну, это уже что-то из литературы о космической фантастике. Думаю, это фактически нереально, потому что второе его мэрство очень слабенькое.

Возможно, это объясняется тем, что он постоянно болеет. Это тоже важный момент. Поэтому тяжело в третий раз выбирать человека, который часто болеет и в то же время делает больной столицу.

Чем он болеет? Думаю, если человек молчит о своей болезни, то это или что-то непристойное, или что-то глубоко личное. Чтобы это не стало объектом внимания общества. Обычно, люди не скрывают своих болячек.

Сейчас он притих, потому что у города совсем нет успеха, во-первых. Во-вторых, он болеет. По-видимому, его советники объяснили ему, что пиар не должен составлять 100% работы чиновника. Должна быть какая-то менеджерская работа. Понимаете, пиар производит впечатление легкомысленности политика.

Потому он остановился, чтобы как-то поменять стиль своего поведения.

Кто следующий? Из всех, кто сегодня намекает на свое мэрство, никто мэром не будет. Это точно. Будет совсем другой человек, но не из тех, кто намекает на безумную любовь к Киеву и готовность своим телом заменить Черновецкого. Эти люди не пройдут, будут совсем другие лица.

Опрашивала Ксения Лесив