Горсовет Попасной стал на защиту вагоноремонтников

16 ноября 2017 года, в ходе пленарного заседания, депутатский корпус городского совета Попасной призвал Премьер-министра Гройсмана, министра инфраструктуры Омеляна, и.о. главы правления ПАО «Укрзалізниця» Кравцова не допустить остановки градообразующего ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод», продлив договор аренды производственных площадей.

Депутаты единогласно поддержали просьбу трудового коллектива «Попаснянского ВРЗ», приняв решение требовать от государственных чиновников не создавать искусственные препятствия функционированию основного бюджетного донора прифронтового города.

«ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод является бюджетоформирующим предприятием города Попасная и Попаснянского района, наибольшим и основным плательщиком налогов и земельной платы в городской бюджет. С декабря 2007 по август 2017 годов предприятие перечислило в бюджеты всех уровней более 290 млн грн обязательных платежей и сборов. Невзирая на нахождение города Попасная на линии столкновения в зоне АТО, предприятие не прекращало своей работы, а во время активных боевых действий оплачивало вынужденный простой своим работникам, выполняло все обязательства коллективного договора. Закрытие предприятия оставит 1100 работников и их семьи без средств к существованию, а городской бюджет без существенной части поступлений. На проблеме сосредоточено внимание всего города и района. И не принятие позитивного решения о пролонгации договора аренды имущественного комплекса приведет к социальным волнениям, напряжению и возмущениям, как в городе, так и в районе», - предупреждают чиновников депутаты Попасной.

Как сообщалось ранее, 8 сентября 2017 года, ПАО «Укрзалізниця» уведомило руководство ВРЗ об отказе в продлении договора аренды имущественного комплекса государственного предприятия. Причину же столь резонансного для трудового коллектива решения не сообщило. На данный момент завод находится в стадии стратегического развития: модернизирует производственные мощности, заключает новые договора о партнерстве, принимает активное участие в жизни города. За 10 лет аренды в развитие предприятия вложено более 133,3 млн грн инвестиций. В частности, приобретено и взято в аренду дорогостоящее современное оборудование, так как основные фонды госпредприятия устарели и не были пригодны для дальнейшей производственной эксплуатации.

Не получив мотивированного ответа ПАО «Укрзалізниця» относительно намерений разорвать договор аренды производственных площадей, 875 работников ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод» обратились за помощью и к Президенту Украины.

«Мы, простые труженики, научились и даже привыкли работать под грохот разрывов и свист пуль. Работать, не покидая своего города. И не можем допустить, не можем даже подумать о том, что завод, который успешно функционирует более 10 лет, просто остановит свою работу… Уважаемый господин Президент! Мы искренне выражаем свою надежду на то, что Вы рассмотрите это письмо и сделаете все, что в Ваших силах для дальнейшей работы ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод». Мы верим, что именно Вы можете содействовать принятию позитивного решения ПАО «Укрзалізниця» о продлении договора аренды», - говорится в письме трудового коллектива Петру Порошенко.