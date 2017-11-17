Россия до 2018 года намерена возвести забор на админгранице Крыма с Украиной

Россия планирует до июля 2018 года завершить работы по возведению заградительных сооружений на административной границе аннексированного Крыма с Украиной.

Как утверждают в управлении ФСБ на аннексированном полуострове, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года, сообщает ТАСС.

"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждений, - ред.) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти утверждают, что таким образом намерены обеспечить безопасность на полуострове. Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.

Напомним, в мае 2015 года РФ начала строительство моста через Керченский пролив, который должен будет соединить аннексированный полуостров с материковой частью России. Российские власти утверждают, что мост будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.