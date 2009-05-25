Эксперт: Россия будет влиять на ход президентских выборов в Украине

Влияние России на выборах президента Украины будет сопоставимым с влиянием Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Международного института Политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО.

«Россия будет несомненно влиять на ход избирательной компании в Украине также как и другие страны, имеющие свои интересы в Украине. Я думаю, что влияние РФ будет сопоставимым с влиянием США», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

По его словам, Россия будет обозначать свои позиции и ожидания от будущего президента Украины.

Он уверен, что не будет ставки на поддержку конкретного кандидата, как это было в 2004 году.

«Очевидно, Россия будет давать сигналы той части электората, которая ориентирована на расширение сотрудничества с Россией, что тот или иной кандидат сможет выстроить эти отношения лучше чем, какой- либо другой», - подчеркнул эксперт.

По его словам, в России есть интересы, суть которых заключается в том, чтобы установить партнерские отношения с Украиной не с позиции «старшего брата», а с позиции партнеров, у которых очень большая совместная история и очень серьезные возможности для экономического сотрудничества.

«Эти партнерские отношения с Виктором ЮЩЕНКО выстроить не удалось, и сегодня российское руководство надеется, что такие отношения будут выстроены со следующим президентом Украины», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

В частности, по его словам, Россию интересует кумулятивный эффект от экономического сотрудничества с Украиной, ведь в случаи создания общего рынка прибыль и синергетический эффект увеличиться на 40%.

В тоже время, Е.МИНЧЕНКО уверен, что экономическое взаимодействие не может быть реализовано в случае, если Украина не является дружественным по отношению к России государством в военно-политическом смысле.

«Варианты дружественной политики могут быть разнообразны – от радикальной – создание военно-политического союза, или вариант совместного участия в создании новой европейской системы безопасности», - отметил он.

По словам эксперта, важна дружественная политика со стороны Украины в военно-политическом смысле, потому что движение Украины в НАТО минимизирует возможности экономической кооперации, особенно в военно-техническом сотрудничестве.

Он подчеркнул, что второй составляющей является культурная политика.

«Основные точки, на которые будет Россия обращать внимание на позиции кандидатов в президенты, связаны с культурной, экономической и военно-политической интеграцией», - считает Е.МИНЧЕНКО.