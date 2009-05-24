На ближайшем заседании Кабмина отменят стипендии троечникам?

На ближайшем заседании правительства будет принято решение о том, что студенты, у которых будет хотя бы одна тройка за сессию, не будут получать стипендию. Об этом сообщил координатор общественной инициативы “Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Студенческой защиты”, такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий», разработанным Министерством образования и науки.

«Согласно проекта правительственного решения, студенты будут иметь право получать стипендию только в том случае, если по каждому предмету на сессии они получат не ниже четверки по пятибалльной шкале оценивания, или не ниже семерки по двенадцатибалльной системе», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

По его словам, основной мотив принятия правительством такого решения заключается в том, что на студенческие стипендии в госбюджете не хватает средств.

“Нет будущего у той страны, правительство которой экономит на высшем образовании и влезает в карман к студенту”, - считает координатор общественной инициативы “Студенческая защита”.