Не существует оснований говорить о прекращении санкций ЕС против России - глава МИД Люксембурга

Министр иностранных дел Герцогства Люксембург Жан Ассельборн заявил, что не существует оснований говорить о прекращении санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации.

Как говорится в сообщении МИД в социальной сети Facebook, начался визит главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина в Люксембург.

Состоялась встреча украинского министра с люксембургским коллегой Ассельборном, во время которой стороны обсудили современное состояние двусторонних отношений между двумя странами.

Отмечается, что главы МИД определили перспективные направления практического сотрудничества, в частности, в сфере грузовых авиаперевозок, телекоммуникаций и образования.

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«Также в контексте вопросов повестки дня отношений между Украиной и Европейским Союзом положительно отмечены имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и введение безвизового режима между Украиной и ЕС», - подчеркнули в МИД.

Сообщается, что Жан Ассельборн подтвердил поддержку правительством Люксембурга территориальной целостности и суверенитета Украины. Он напомнил о своем визите в Украину в марте 2017 года, в частности, в зону АТО, где во время посещения Широкино он убедился в том, что ситуация на Донбассе является не замороженным конфликтом, а горячей войной.

«Министр констатировал отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей и отметил в этой связи, что не существует оснований сегодня говорить о прекращении санкций ЕС в отношении РФ», - добавили во внешнеполитическом ведомстве Украины.