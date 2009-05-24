Посол Германии: Украине нужна дееспособная Конституция

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ханс-Юрген ГАЙМЗЕТ считает, что Верховной Раде Украины стоит решиться на внесение изменений в Конституцию уже в ближайшие недели.

Об этом он пишет в своей статье «Конституция как история успеха» для «Зеркала недели».

По мнению дипломата, Украина очень скоро будет нуждаться в Конституции, способной консолидировать деятельность власти в условиях кризиса.

«Могу только пожелать, чтобы шанс внести поправки был использован уже в ближайшие недели», - отметил немецкий дипломат.

При этом, по его мнению, основной задачей новой Конституции Украины должно стать не установление нового типа управления в стране, а обеспечение общественного порядка и стабильности.

«Какую систему в итоге выберет Верховная Рада - полупрезидентскую или парламентскую с Президентом со своими отдельными полномочиями, - на мой взгляд, вопрос второстепенный. Мерилом, скорее, должно быть то, может ли Конституция гарантировать способность управлять, общественный порядок, а значит и стабильность», - отметил дипломат.

Посол Германии уверен, что Украина нуждается в дееспособной Конституции, которая помогла бы стране эффективно бороться с существующими проблемами.

«Хорошая Конституция, четко определяющая компетенции и способствует конструктивному и эффективному процессу принятия политических решений, - решающая предпосылка для надлежащего правления», - заявил Х.-Ю.ГАЙМЗЕТ.