ТПУ не обязана поддерживать Литвина на президентских выборах

У Трудовой партии Украины нет политических обязательств поддерживать лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА на президентских выборах, если он будет баллотироваться.

Об этом в интервью агентству УНИАН заявил председатель ТПУ Дмитрий СИРОТА после завершения съезда этой политической силы, который прошел сегодня в Киеве.

На съезде Д.СИРОТА отметил, что Трудовая партия Украины поддержит политика Сергея ТИГИПКО, если он решит принимать участие в президентской кампании.

На вопрос, как такая позиция партии согласовывается с тем, что ТПУ в Верховной Раде входит в Блок Литвина и в связи с этим должна поддерживать какого-либо единого кандидата от этого блока, Д.СИРОТА сообщил, что у возглавляемой им партии нет политических обязательств поддерживать на президентских или местных выборах кандидатов, выдвинутых политическими партнерами.

«Существует межпартийное соглашение между Трудовой партией Украины и Народной партией В.ЛИТВИНА. Исключительным предметом этого соглашения является сотрудничество в Верховной Раде», - отметил Д.СИРОТА, отметив, что эта договоренность не регулирует вопросы выборов Президента или местных выборов.

Таким образом, по убеждению Д.СИРОТЫ, ТПУ не имеет никаких обязательств по поддержке тех или иных кандидатур от политических партнеров по парламенту на президентских выборах.