Тимошенко: глупости 2004 года сегодня дают о себе знать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию о существовании запрета для членов правительства на участие в президентских мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя высказывание главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО о том, что премьер-министр запретила министрам участвовать в бизнес-форуме «Власть и бизнес - партнеры », запланированном на 25 мая.

«Министры, заместители министров, если их приглашают, посещают все абсолютно совещания. Так будет и дальше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, премьер-министр отметила, что на сегодняшнее совещание с главами сельских и поселковых советов приглашались председатели областных и районных госадминистраций. «Но им же запретили ехать. Почему запретили? Что здесь плохого происходило? Почему их нужно изолировать от этой проблематики? Это же интересно», - считает она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такая несогласованность в действиях двух ветвей власти стала результатом принятия Конституции в 2004 году. «Нужно помнить, что вот эти глупости, которые были проголосованы в Конституции во время этих больших событий президентских выборов, сегодня дают о себе знать», - убеждена глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что власть была бы более эффективной при условии принятия согласованных действий

«Сегодня только 68 решений правительства – ключевых, не мелких решений, на которые наложено вето, которые не дают возможности отраслям влиять на ситуацию. Вот пример, но все это пройдет. Я думаю, что скоро будет ясность с властью», - отметила премьер.

Глава правительства в очередной раз заявила о необходимости внесения изменений в действующую Конституцию. «Или парламентская форма правления, или президентская форма правления, но власть должна быть властью, она не может выглядеть сейчас, как «базар-вокзал»: распорошенная, никто ни за что не отвечает, и никто толком не имеет достойных и достаточных рычагов влияния. Это нужно завершать. Надеюсь, что мы это сможем в ближайшее время», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 мая глава Секретариата Президента в эфире программы «Свобода на Интере» опровергла обвинения Кабмина в адрес СП о запрещении губернаторам принимать участие в правительственных совещаниях. В частности, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что правительство должно сделать шаг навстречу, и отменить запрет на участие министров в мероприятиях с Президентом. В частности, по ее словам, Секретариат Президента имеет информацию о том, что правительство запретило министрам принимать участие в запланированном на понедельник, 25 мая, форуме «Власть и бизнес - партнеры ».