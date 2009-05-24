5 сфер, где Украине срочно нужны перемены

Политические распри помешали Украине осуществить необходимые изменения, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Об этом посол, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине, пишет в своей статье для “Зеркала недели”.

Дипломат перечислил сферы, изменения в которых необходимы для последующего успешного развития Украины, но пока не происходят.

«Политические распри помешали Украине осуществить необходимые изменения в ее:

- судебной системе;

- рынке земли;

- системе антикоррупционных мероприятий;

- инвестиционном климате

- и Конституции.

Эти изменения необходимы, чтобы Украина продолжила развиваться как демократическое, успешное европейское государство», - заключил У.ТЕЙЛОР.