Партия регионов не считает съезд НСНУ серьезным событием

Партия регионов Украины не считает съезд "Нашей Украины" серьезным событием и не планирует как-то на него реагировать.

Об этом сказал народный депутат, член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ в эфире канала "1+1" в субботу вечером.

"Ничего серьезного не происходит, и партия особенно серьезных реакций на это делать не будет, так же, как и коалиция", - цитирует Т.ЧОРНОВОЛА “Украинская правда”.

По его словам, "это очередной съезд одной из 6 политических сил, которые все вместе имеют 6% поддержки граждан”.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил также, что Партия регионов расценивает решения, принятые на субботнем съезде НСНУ, "как окончательный раскол между "Нашей Украиной" и Президентом".

По его словам, то, что Виктор ЮЩЕНКО не появился на съезде – "это очень показательный момент, связанный с тем, что и в отношении к реформе, и в отношении к оппозиционности "Наша Украина" не смогла быть для него нормальной опорой, и фактически отказалась представлять его позицию в правящей коалиции".

Относительно реакции Партии регионов на решение "Нашей Украины" инициировать представление в Конституционный суд об отмене политреформы, Т.ЧОРНОВИЛ сказал: "На это реагировать необходимости вообще нет. Что они могут сделать – топнуть ножкой, да и все".

"Ну, подадут они обращение в Конституционный суд, КС может принимать решение в момент принятия изменений к Конституции. Это уже часть Конституции, и КС должен им вернуть это без рассмотрения с прямым указанием: читайте такие-то статьи Конституции, там написано – 150 подписей депутатов, после того 226 голосов на одной сессии, 300 голосов на второй, и изменяйте Конституцию в какую сторону захотите", - отметил депутат.