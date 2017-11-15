В НАПК рассказали о проверках органов государственной власти

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Скопич заявляет, что ведомство осуществило 16 проверок органов государственной власти, по их результатам составлены предписания и административные протоколы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Скопич сообщил на брифинге в Киеве.

«В этом году запланировано 18 проверок государственных органов, 16, кажется, уже завершено. По их результатам составлены предписания, админпротоколы. Сейчас продолжаются работы по написанию актов, по составлению проектов предписаний. Каждый из нас (членов НАПК - УНИАН) занимается своим видом деятельности», - сказал Скопич.

Кроме того, он заявил о негативном информационном давлении, которое осуществляется в последнее время на НАПК.

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В свою очередь, член НАПК Александр Серегин отметил, что «с начала 2017 года по 18.08.2017, за почти 9 месяцев работы Нацагентство составило 593 решения, с 21.08.2017 до понедельника 13.11.2017 общее количество решений, принятых агентством, составляет 817. За три месяца выполнено почти в половину больше работы, чем за предыдущие почти 9 месяцев».

Кроме того, Серегин анонсировал «много других результатов», которые появятся в ближайшее время.

По его убеждению, результаты работы НАПК вызвали «повышенное внимание к агентству».