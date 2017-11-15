Проект госбюджета на 2018 год превращает децентрализацию в гротеск – нардеп от УКРОПа

Под видом децентрализации действующее правительство передало обязанности по финансированию социальной сферы на места. Впрочем, такой груз является практически неподъемным для большинства местных бюджетов в Украине и неизбежно приведет к ухудшению ситуации в гуманитарной сфере. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат от УКРОПа Ирина Констанкевич.

«Если говорить о гуманитарном блоке, а это прежде всего образование и медицина, то мы должны констатировать, что в Украине ухудшится ситуация с их финансированием», – отметила парламентарий.

В частности, в 2018 году местные бюджеты обяжут компенсировать льготы отдельным категориям граждан, а также содержать учебные заведения I-III уровней аккредитации и медицинские учреждения.

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Однако вместе с передачей на места новых обязанностей правительство не подкрепило их дополнительными финансовыми ресурсами. Более того, в 2018 году к местным бюджетам планируют применить так называемый механизм выравнивания, при котором около 80% дополнительных поступлений из регионов будут передаваться в центр.

Таким образом, по мнению представительницы УКРОПа, действия правительства противоречат базовым принципам децентрализации, лишая недавно организованные общины любых стимулов зарабатывать деньги самостоятельно.

«Децентрализация приобретает какие-то карикатурные, гротескные формы. Мы передаем полномочия на местный уровень, но все средства концентрируем в министерствах в Киеве», – подчеркнула Ирина Констанкевич.

По словам нардепа, в проекте сметы прослеживается значительный дисбаланс, ведь параллельно с урезанием социальных расходов правительство в разы увеличило финансирование силового блока, в частности полиции и прокуратуры. Депутаты из УКРОПа подали поправки к проекту госбюджета на 2018 год, в том числе в отношении финансирования учреждений профессионально-технического образования на государственном уровне.

«Надеюсь, что во время обсуждения в сессионном зале удастся отстоять позиции, целью которых является поддержка социальной составляющей жизни украинцев», – подытожила представительница УКРОПа.

Как сообщал УНИАН, с начала года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривень.