Проект госбюджета на 2018 год превращает децентрализацию в гротеск – нардеп от УКРОПа
По мнению представительницы УКРОПа, действия правительства противоречат базовым принципам децентрализации, лишая недавно организованные общины любых стимулов зарабатывать деньги самостоятельно.
Под видом децентрализации действующее правительство передало обязанности по финансированию социальной сферы на места. Впрочем, такой груз является практически неподъемным для большинства местных бюджетов в Украине и неизбежно приведет к ухудшению ситуации в гуманитарной сфере. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат от УКРОПа Ирина Констанкевич.
«Если говорить о гуманитарном блоке, а это прежде всего образование и медицина, то мы должны констатировать, что в Украине ухудшится ситуация с их финансированием», – отметила парламентарий.
В частности, в 2018 году местные бюджеты обяжут компенсировать льготы отдельным категориям граждан, а также содержать учебные заведения I-III уровней аккредитации и медицинские учреждения.
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Однако вместе с передачей на места новых обязанностей правительство не подкрепило их дополнительными финансовыми ресурсами. Более того, в 2018 году к местным бюджетам планируют применить так называемый механизм выравнивания, при котором около 80% дополнительных поступлений из регионов будут передаваться в центр.
Таким образом, по мнению представительницы УКРОПа, действия правительства противоречат базовым принципам децентрализации, лишая недавно организованные общины любых стимулов зарабатывать деньги самостоятельно.
«Децентрализация приобретает какие-то карикатурные, гротескные формы. Мы передаем полномочия на местный уровень, но все средства концентрируем в министерствах в Киеве», – подчеркнула Ирина Констанкевич.
По словам нардепа, в проекте сметы прослеживается значительный дисбаланс, ведь параллельно с урезанием социальных расходов правительство в разы увеличило финансирование силового блока, в частности полиции и прокуратуры. Депутаты из УКРОПа подали поправки к проекту госбюджета на 2018 год, в том числе в отношении финансирования учреждений профессионально-технического образования на государственном уровне.
«Надеюсь, что во время обсуждения в сессионном зале удастся отстоять позиции, целью которых является поддержка социальной составляющей жизни украинцев», – подытожила представительница УКРОПа.
Как сообщал УНИАН, с начала года местные бюджеты пополнились на 103 миллиарда гривень.